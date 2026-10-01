Desde un punto de vista psicológico, las personas que limpian con frecuencia poseen una cualidad muy útil cuando los niveles de estrés comienzan a aumentar

La psicología lleva años estudiando la conducta de las personas que suelen limpiar con frecuencia y, en muchas ocasiones, esto no está estrictamente relacionado con una práctica compulsiva o incluso, en grados más graves, con un TOC (Trastorno Obsesivo-Compulsivo). Psicólogos profesionales han desvelado que este hábito lo realizan para aportar una sensación y control sobre el entorno ante grandes picos de estrés. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice la psicología sobre las personas que limpian con frecuencia.

Este es un tema muy manido que en muchas ocasiones se relaciona con la psicología y con incluso ataques de TOC (Trastorno Obsesivo-Compulsivo). Millones de personas en todo el mundo acuden a la limpieza compulsiva como método para solucionar una manía con el orden o bien para saber canalizar el estrés. Este segundo punto es el que han encontrado varios expertos en psicología que acuden a esta práctica para encontrar un control sobre su entorno cuando aumenta el nerviosismo.

La psicología y las personas que limpian con frecuencia

Expertos en psicología dejan claro que cuando estas personas sufren una gran carga de trabajo o tienen mucho estrés, pueden llegar a ordenar su entorno de forma inconsciente para recuperar este control. Así que más, que por la necesidad de anticiparse y limpiar distintas partes de una vivienda, estas personas pueden acudir a la limpieza para reducir la carga mental, buscar el orden y estructura además de regularse emocionalmente.

«Siempre hay una correspondencia entre nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior. En mi experiencia, ordenamos y limpiamos el mundo exterior para poner orden en nuestra vida interior», ha afirmado la psicóloga Laura Blu Casarotti en el medio italiano StarBene.

Los expertos también recomiendan que, en caso de utilizar la limpieza para canalizar este estrés, esta práctica será positiva siempre y cuando se dedique un cuarto de hora y no más de 20 minutos a este hábito. Los profesionales en estudiar la conducta humana avisan de que no es aconsejable abordar estas tareas hasta el agotamiento, ya que ahí podrían llegar los problemas de limpieza compulsiva o de TOC que merecen ser tratados por un profesional.

En otros casos, los expertos en psicología dejan claro que limpiar con frecuencia la vivienda puede tener una gran cualidad y es estructurar emocionalmente a la persona cuando hay altos niveles de estrés. Es decir, limpiar puede ayudar a rebajar el cortisol siempre y cuando esto no desemboque en un Trastorno Obsesivo-Compulsivo.