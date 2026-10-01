Los psicólogos dicen que las personas que desvían la mirada al hablar no es por vergüenza: es un mecanismo que les ayuda a reducir los estímulos y concentrarse

La psicología ha centrado sus estudios en las personas que suelen desviar la mirada mientras están en una conversación con otro interlocutor. Los profesionales expertos en estudiar las conductas humanas han sorprendido con los últimos estudios tras demostrar que estas personas no realizan este hábito por vergüenza, falta de empatía o mala educación. Simplemente realizan esta práctica como método de concentración para dar una respuesta mejor. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice la psicología sobre las personas que apartan la mirada al hablar.

Esto es algo que sucede día sí y día también en calles de todas las partes del mundo. Las conversaciones entre dos personas en las que una desvía la mirada y no mira a los ojos al otro interlocutor. Esto siempre ha sido relacionado con la vergüenza, un exceso de timidez o incluso con la falta de educación o de empatía con la otra persona, que no es capaz de mirar a los ojos a la otra persona cuando mantiene una conversación.

Por ello, expertos en psicología acumulan años estudiando la conducta de estas personas y ahora profesionales en esta materia han dado con una conclusión y además la han acreditado tras realizar varias investigaciones: las personas que desvían la mirada lo hacen para concentrarse y prepararse para dar una respuesta mejor. La cuestión es que mirar a los ojos no permite obtener la misma concentración que apartar la mirada durante unos segundos.

La psicología y las personas que desvían la mirada

Para llegar a esta conclusión, los psicólogos de la revista Frontiers in Psychology realizaron una investigación en la que estudiaron la conducta de 29 conversaciones de distintas personas en las que detectaron un hábito inusual que realizaban las personas que desviaban la mirada para hablar. La explicación que dan para este hábito es que se realiza este ejercicio para concentrarse en lo que va a pronunciar dentro de este intercambio de palabras.

Además, también pudieron observar otros hábitos, como por ejemplo, que las personas que escuchan suelen desviar la mirada más que quien habla o que el contacto visual sirve para supervisar la reacción del otro y evitar las interrupciones.

Profesionales de la revista Cognition también han tocado este tema y han informado que mantener la mirada con otra persona en la conversación puede llegar a dificultar realizar una tarea verbal. Estos profesionales detectaron que los participantes tardaban más en pronunciar una serie de palabras cuando se mantenía el contacto visual entre ambos. Además, la dificultad para pronunciar aumentaba a medida que la conversación tocaba temas más difíciles.

Así que la psicología ha demostrado en estos estudios que desviar la mirada a la hora de mantener una conversación puede tener efectos positivos para aumentar la concentración, bajar la intensidad o nerviosismo del intercambio además de incluso rebajar la ansiedad. Bajar la mirada o irse hacía un lado, será una buena herramienta para aumentar la concentración y dar una buena buena conversación al otro interlocutor.

Varios expertos también han relacionado esta acción de desviar la mirada con las cargas que puede sufrir el cerebro a la hora de mantener una conversación. Profesionales de la psicología dicen que este contacto visual puede suponer una carga por el consumo de atención que se produce y bajar la mirada permitirá dejar el cerebro en modo ahorro para mantener una mejor conversación.