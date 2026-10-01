Los pescadores coinciden: «Pescar debajo de los puentes es muy exitoso» y este es el motivo

Los puentes pueden convertirse en el mejor lugar para pescar por la formaen que modifican la corriente y las condiciones del agua. Los pilares y cimientos reducen la sección del río, haciendo que la corriente se concentre y genere zonas profundas donde se acumulan cientos de peces en busca de refugio.

Asimismo, detrás de los pilares y de las estructuras laterales aparecen remansos que ofrecen un lugar protegido donde descansar. La propia estructura del puente también puede favorecer la presencia de pequeños organismos acuáticos que terminan formando parte de la cadena alimentaria.

¿Por qué es recomendable pescar debajo de los puentes?

La temperatura del agua es otro factor que puede hacer que estas zonas resulten atractivas para los peces. Bajo los puentes, especialmente si son grandes, la sombra puede mantener el agua algo más fresca durante los meses de verano, mientras que en invierno estas zonas pueden tener unas temperaturas algo más suaves que las áreas expuestas.

Esta protección frente a las condiciones exteriores también puede ofrecer cierto refugio frente a depredadores que se desplazan por encima del agua. A ello se suma que las paredes y estructuras sumergidas de los puentes pueden convertirse en lugares donde se instalen mejillones y otros pequeños organismos, proporcionando una fuente adicional de alimento.

Sin embargo, no todo son ventajas. Las estructuras situadas bajo los puentes pueden esconder numerosos obstáculos que aumentan el riesgo de perder el aparejo. En algunos lugares pueden encontrarse ramas, objetos abandonados, restos metálicos u otros elementos sumergidos.Por este motivo, es fundamental conocer cómo es el fondo y qué obstáculos existen en la zona.

Consejos prácticos

Para pescar bajo puentes en ríos, conviene utilizar una caña de pescar corta y resistente y practicar previamente las técnicas de lanzamiento y recogida para reducir el riesgo de que el hilo o el señuelo queden enganchados en la estructura del puente.

A la hora de elegir el lugar, conviene prestar atención a las zonas donde el agua sea más tranquila y tenga cierta profundidad. Los cambios en la corriente, las sombras y las estructuras que rodean los pilares pueden crear espacios en los que se concentren los peces. En cuanto al equipo, se pueden utilizar señuelos que imiten a las presas habituales de las especies presentes en la zona, además de cebos naturales cuando estén permitidos.

El lanzamiento y la recogida son dos aspectos importantes cuando se pesca bajo un puente. Para lanzar con mayor precisión en espacios reducidos, puede resultar útil practicar el lanzamiento lateral. Esta técnica permite mantener el señuelo más cerca de la superficie del agua y facilita alcanzar determinados puntos sin que entre en contacto con la estructura del puente.

La práctica ayuda a mejorar tanto la precisión como el control de la línea. Una vez realizado el lanzamiento, la recogida también debe adaptarse a las condiciones del lugar. Variar la velocidad puede hacer que el señuelo resulte más natural y permite probar diferentes formas de presentación.

Encontrar zonas adecuadas para pescar bajo un puente requiere observar cómo se comporta el agua y qué estructuras hay alrededor. Los puentes pueden generar espacios de sombra y ofrecer refugio frente a la corriente, circunstancias que pueden favorecer la presencia de peces, especialmente en determinados momentos del día.

PescaREC

«PescaREC es una aplicación móvil que ha sido desarrollada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto la normativa de la Unión tras la modificación del Reglamento (UE) 2023/2842 del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica el Reglamento (CE) nº1224/2009 del Consejo por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común. Los Estados miembros ribereños garantizarán que las personas físicas que realicen actividades de pesca recreativa estén registradas y registren y notifiquen sus capturas a través del sistema electrónico, en nuestro caso PescaREC», detalla el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La aplicación PescaREC está diseñada para facilitar diferentes trámites relacionados con la pesca marítima de recreo. Entre sus principales funciones se encuentra la posibilidad de declarar las capturas y sueltas realizadas durante la actividad, así como solicitar la autorización específica necesaria para la captura y suelta de determinadas especies sometidas a medidas de protección diferenciadas.

La aplicación móvil es la vía habilitada para solicitar esta autorización específica, de acuerdo con la normativa vigente sobre la pesca marítima de recreo en aguas exteriores y con las modificaciones introducidas recientemente en la regulación de la presentación electrónica de solicitudes, declaraciones y comunicaciones.

Además de estos trámites, PescaREC permite realizar los preavisos de pesca de atún rojo y ofrecerá información de utilidad para los pescadores. La aplicación incluye fotografías de diferentes especies, información sobre las tallas mínimas establecidas a nivel nacional, un listado de especies cuya captura está prohibida, avisos relacionados con posibles cierres de pesquerías y recordatorios para la renovación de autorizaciones.