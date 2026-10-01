Sus padres son leyendas de Hollywood, pero ella no consiguió su primer papel hasta los 23 años: ahora interpreta a una asesina en una serie de Netflix

Hace diez años debutaba en sociedad con un vestido de alta costura en uno de los escenarios más exclusivos de París. Hoy, Ella Beatty afronta uno de los papeles más exigentes de su carrera como protagonista de una nueva serie de Netflix y en COOL sabemos cómo ha conseguido llegar tan lejos.

En 2016, cuando tenía apenas 16 años, Ella Beatty protagonizó una de esas escenas que parecen sacadas de una película. Vestida de Christian Dior Haute Couture y en uno de los salones más exclusivos de París, la joven participó en Le Bal, el célebre Baile de Debutantes que reúne cada año a jóvenes procedentes de algunas de las familias más conocidas del mundo.

Era el comienzo de una etapa que parecía inevitable para la hija menor de Warren Beatty y Annette Bening, dos nombres fundamentales de la historia del cine estadounidense. Sin embargo, una década después, Ella ha cambiado los vestidos de gala por los escenarios de rodaje y se encuentra ante uno de los grandes retos de su todavía corta trayectoria: interpretar a Lizzie Borden, una de las figuras más conocidas de la crónica negra de Estados Unidos.

La actriz, que tiene 26 años, encabeza el reparto de Monster: La historia de Lizzie Borden, nueva entrega de la antología creada por Ryan Murphy para Netflix. El proyecto supone un importante salto profesional para una intérprete que, pese a haber crecido en una de las familias más famosos de Hollywood, ha tratado de construir su carrera lejos de la sombra de sus apellidos.

Su historia comenzó, en parte, aquella noche de noviembre de 2016. Ella participó en Le Bal el 26 de noviembre, siguiendo los pasos de su hermana mayor Isabel, que había acudido al evento dos años antes. Para la ocasión eligió un espectacular vestido palabra de honor de Christian Dior y asistió a la gala celebrada en el hotel Peninsula de París.

El Baile de Debutantes

Warren Beatty no pudo acompañar a su hija en aquella velada, aunque Ella contó con la presencia de su madre, Annette Bening, que estuvo a su lado durante la celebración. La joven protagonizó además uno de los momentos tradicionales del evento al bailar el vals con el danés Hans Gerhard Jensen.

Entre las participantes de aquella edición también se encontraba Daniela Figo, hija del ex futbolista Luis Figo, con quien Ella llegó a posar ante la Torre Eiffel. Aquella fotografía resumía, de alguna manera, el ambiente de una celebración en la que se daban cita jóvenes procedentes de familias conocidas internacionalmente.

Ella es la menor de los cuatro hijos de Warren Beatty y Annette Bening. Sus hermanos son Stephen, Benjamin e Isabel. Además, por parte paterna pertenece a una saga especialmente vinculada al cine, ya que es sobrina de Shirley MacLaine, hermana de Warren Beatty y una de las grandes actrices de Hollywood.

Formación en Nueva York

Ella estudió interpretación en la prestigiosa Juilliard School de Nueva York, una de las instituciones más reconocidas del mundo en la formación de actores. Se graduó en 2022, como parte de una promoción formada únicamente por 18 estudiantes.

Su primer gran trabajo televisivo llegó poco después de terminar sus estudios. Ryan Murphy contó con ella para Feud: Capote vs. The Swans, donde interpretó a Kerry O’Shea, la hija adoptiva de Truman Capote.

En marzo de 2024 llegó otro paso importante. Ella Beatty tenía 23 años debutó en Broadway con Appropriate, una producción en la que compartió escenario con Sarah Paulson. Su trayectoria comenzaba así a alejarse del simple interés familiar para adquirir una dimensión propia.

Ha llegado a Netflix

Ahora le ha llegado el personaje que puede marcar un antes y un después en su carrera. En Monster, Ella se mete en la piel de Lizzie Borden, la mujer acusada de matar a hachazos a su padre, Andrew Borden, y a su madrastra, Abby, en 1892.

El caso conmocionó a la sociedad estadounidense y se convirtió con el paso del tiempo en uno de los episodios criminales más conocidos del país. Lizzie Borden fue juzgada y finalmente absuelta por un jurado un año después de los asesinatos, aunque el misterio y las dudas alrededor del caso han permanecido durante generaciones.

Interpretar a un personaje de estas características supone un cambio considerable respecto a sus trabajos anteriores. También una oportunidad para demostrar que aquella adolescente que en 2016 acudió a un baile de debutantes en París tiene ahora una identidad propia.

Para enfrentarse a este tipo de retos, Ella sigue recurriendo también a los consejos de sus padres. Warren Beatty y Annette Bening le han transmitido una máxima que la actriz conserva especialmente presente: «interésate por lo que haces, en lugar de intentar ser interesante».

También le han aconsejado no tratar de ser «la persona más inteligente». Una filosofía que encaja con la manera en la que Ella ha afrontado hasta ahora su carrera: consciente del privilegio que supone haber nacido en una familia de actores, pero decidida a demostrar su capacidad delante de las cámaras.