‘Monster’ revive en Netflix el estremecedor caso de Lizzie Borden: las primeras imágenes de la serie de Ryan Murphy

Tras adentrarse en la mente de otros infames criminales, Monster enfocará la cuarta entrega de la antología en un personaje femenino, el primero de la saga, protagonista de uno de los casos no resueltos más macabros de la historia de Estados Unidos: Lizzie Borden alimentará la trama de Monstruo: la historia de Lizzie Borden (Monster: The Lizzie Borden Story). La aclamada franquicia de true crime creada por Ryan Murphy e Ian Brennan para Netflix ha revelado las primeras imágenes de su cuarta temporada, protagonizada por Ella Beatty, que da vida al reconocido personaje del folclore estadounidense.

Las imágenes distribuidas por Netflix anticipan una atmósfera victoriana sombría y opresiva en el hogar de los Borden, además de violencia, con escenas sangrientas que salpican también el rostro de la protagonista, en línea con el tono explícito que caracteriza la saga de Murphy. El reparto de Monstruo: la historia de Lizzie Borden incluye la presencia de una de las actrices más aclamadas por el público de Ryan Murphy, Sarah Paulson, habitual en las temporadas de American Horror Story y protagonista de Ratched.

Monster: The Lizzie Borden Story aborda los sucesos de la mañana del 4 de agosto de 1892, cuando Andrew Borden y su esposa Abby fueron salvajemente asesinados en su residencia de Fall River (Massachusetts). El cuerpo de Abby presentaba al menos 17 heridas provocadas por un hacha, y Andrew otras 10 en la cabeza.

Lizzie Borden, una de las dos hijas de Andrew Borden e hijastra de Abby, se convirtió en la principal sospechosa del crimen. Odiaba a su madrastra. Era, además, la única presente en la casa en el momento de los hechos, junto a una persona del servicio.

Tras declarar varias veces, los testimonios de Lizzie, de 32 años, eran contradictorios. Además, el cerco parecía cerrarse cuando se supo que había quemado un vestido días después del doble asesinato. Sin embargo, fue absuelta en junio de 1893 de todos los cargos por la falta de pruebas físicas concluyentes. También se vio favorecida por la reticencia de la época a creer que una mujer de buena familia fuese capaz de una atrocidad como la investigada.

Nadie más fue juzgado por el caso, que pasó así a la historia como uno de los enigmas criminales más famosos del folclore estadounidense.

La saga ‘Monster’ en Netflix y la disección de la monstruosidad

Desde su debut, la serie antológica de Ryan Murphy se ha consolidado como un fenómeno global de audiencias, al mismo tiempo que se ha generado conversación por su aproximación a la psicología de los asesinos que retrata y el impacto social de sus actos.

Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer exploró los crímenes del Caníbal de Milwaukee, y analizó también el fallo del sistema policial y el racismo sistémico que le permitió perpetrar sus crímenes durante años.

exploró los crímenes del Caníbal de Milwaukee, y analizó también el fallo del sistema policial y el racismo sistémico que le permitió perpetrar sus crímenes durante años. Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menendez abordó el parricidio ejecutado por los hermanos Menéndez en Beverly Hills, e incluyó episodios que trataban asuntos como el abuso familiar, el trauma y la cobertura mediática.

abordó el parricidio ejecutado por los hermanos Menéndez en Beverly Hills, e incluyó episodios que trataban asuntos como el abuso familiar, el trauma y la cobertura mediática. Monstruo: la historia de Ed Gein se centró en la figura del conocido como Carnicero de Plainfield, protagonista de la macabra historia que inspiró clásicos del cine como Psicosis (Alfred Hitchcock) o las diferentes versiones de La matanza de Texas.

La cuarta entrega, Monster: The Lizzie Borden Story, llegará al catálogo de Netflix el próximo 17 de septiembre, y estará compuesta por 8 capítulos.

Reparto de ‘Monstruo: la historia de Lizzie Borden’

Ella Beatty: Lizzie Borden.

Charlie Hunnam: Andrew Borden.

Rebecca Hall: Abby Borden.

Vicky Krieps: Bridget Sullivan.

Billie Lourd: Emma Borden.

Jessica Barden

Sarah Paulson