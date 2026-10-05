Las principales cadenas de TV proponen 6 debates electorales antes de las elecciones del 29-N

Los principales grupos televisivos de nuestro país ya han publicado sus propuestas ante las próximas elecciones generales que tendrán lugar el próximo domingo 29 de noviembre. Tanto RTVE, Atresmedia y Mediaset han ofrecido, por separado, celebrar seis debates distintos. Eso sí, todos quieren un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

El adelanto electoral se produce después de que el Congreso tumbara el viernes los dos reales decretos con medidas para afrontar el problema de la vivienda gracias al voto en contra de PP, Vox y Junts y el presidente decidiera darse el fin de semana para reflexionar sobre la conveniencia de ir ahora a las urnas.

Sánchez ha hecho el anuncio tras haber informado previamente de su decisión al Rey Felipe VI, quien este lunes inicia viaje de Estado a Finlandia junto a la Reina Letizia.

La oferta de Mediaset

Fuentes de Mediaset España han informado a Europa Press de la propuesta del grupo de comunicación de realizar un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

La propuesta de Atresmedia

Atresmedia, por otro lado, ha ofrecido el habitual debate a cuatro con los candidatos de las principales formaciones el miércoles 18 de noviembre, además de un cara a cara entre Sánchez y Feijóo el lunes 23. Los canales mencionados para su emisión son Antena 3, laSexta, Onda Cero y Atresplayer.

Los tres debates que propone TVE

Por su lado, RTVE ofrece tres debates distintos:

1. Debate cara a cara: previsto para el martes 17 de noviembre, confrontaría directamente a los candidatos a la Presidencia de las dos fuerzas políticas con mayor representación en la Cámara Baja.

2. Debate con los portavoces parlamentarios: propuesto prioritariamente para el lunes 23 de noviembre, contaría con la participación de los representantes del Grupo Popular, Grupo Socialista, Grupo VOX, Grupo Plurinacional SUMAR, Grupo Republicano, Grupo Junts per Catalunya, Grupo Euskal Herria Bildu y Grupo Vasco (EAJ-PNV).

3. Debate a cuatro: propuesto para el jueves 26 de noviembre, reuniría a los candidatos y candidatas a la Presidencia del Gobierno de las cuatro principales fuerzas políticas que concurran a los comicios.

Todos los debates se emitirían en riguroso directo y en horario de máxima audiencia. Además, RTVE ofrecería su señal institucional de manera completamente gratuita a todos los medios de comunicación e instituciones que lo soliciten.