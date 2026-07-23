La serie de suspense que arrasó en Netflix con más de 79 millones de visualizaciones: regresa por sorpresa después de cuatro años

El ritmo de estrenos del streaming es casi inabarcable. Y esto, por supuesto, también afecta a nuestra memoria como espectadores. Porque antes podíamos recordar con precisión las series que habíamos visto en un año y ahora, dicha tarea parece una quimera. Hoy, una de esas ficciones olvidadas está gestando su regreso cuatro años después. Vigilante está desarrollando una continuación, tras una primera temporada que acumuló más de 79 millones de reproducciones.

Partiendo de la historia real recogida en un artículo de Reeves Wiedeman, los showrunners Ian Brennan y Ryan Murphy configuraron un thriller asfixiante de siete capítulos en el que se gestaba una tensión sobre el miedo de ser constantemente vigilado. Brennan y Murphy son los responsables de la antología Monstruo y saben dar con la tecla mejor que nadie para aplicar la fórmula dramática de aquellos sucesos que resultan terroríficamente traumáticos dentro de la sociedad norteamericana.

Estrenada a finales del 2022, Vigilante sigue a la serie Brannock, los cuales invierten todos sus ahorros en comprar la casa de sus sueños en una apartada y pacífica zona residencial de Westfield, Nueva Jersey. Desgraciadamente para ellos, el idílico nuevo capítulo de sus vidas se ve opacado por una pesadilla diaria: alguien anónimo comienza a escribirles cartas perturbadoras y amenazantes.

‘Vigilante’: dinamitando el sueño americano a través de la paranoia

El acosador firma las misivas como «El vigilante» y en cada uno de los escritos les explica que su función es la de vigilar esa propiedad, esperando la «segunda venida» de «sangre joven», haciendo referencia a los dos hijos que tiene la pareja de nuevos propietarios. Ese punto de partida despierta esa paranoia tan propia de los Estados Unidos sobre la protección de la propiedad privada y el horror que supone perder la seguridad. Sobre todo cuando esta representa el premio del éxito de los Brannock. Aquí no hay fantasmas ni espíritus; el terror se esconde en la oscuridad de la noche y en la amenaza constante de sentirse siempre observado.

La idea de ese panóptico dinamita la relación de pareja y alimenta las sospechas, con una desconfianza en aumento y destruyendo por completo la falsa ilusión del sueño americano y la frustración de perder el estatus y cualquier tipo de privacidad.

En el reparto encontramos a Bobby Cannavale y a Naomi Watts como la pareja protagonista. Completan el elenco secundario Mia Farrow, Jennifer Coolidge y Noma Dumezweni.

La continuación está en marcha

Todavía no se ha hecho un anuncio oficial, pero desde la página de Production Weekly se ha confirmado que el rodaje de El vigilante 2 empezará en octubre. Es decir, la segunda temporada podría llegar a finales del próximo año.

No sabemos ningún detalle de la premisa, aunque lo más probable es que Brennan y Murphy den el salto narrativo a una nueva familia acosada por otro mal ignoto.