Las 5 mejores películas que llegan al streaming en julio: Millie Bobby Brown, José Coronado y Almodóvar

Dentro de pocos días y, ya con el verano iniciado, el mes de julio comenzará a nutrir las próximas semanas a las diferentes plataformas con algunos de los estrenos fílmicos más esperados. Seguirle el ritmo a todas las novedades de las múltiples marcas de vídeo bajo demanda puede resultar una quimera para cualquiera. Por ello, hemos seleccionado una lista de los mejores cinco largometrajes que llegarán al mercado online de Netflix, Prime Video y Movistar Plus:

Netflix

1. ‘Enola Holmes 3’

La detective más famosa de la «Gran N roja» regresa con su caso más complicado. Millie Bobby Brown recupera el papel de la aventurera hermana pequeña de Sherlock Holmes. Adaptando las novelas de Nancy Springer, en esta ocasión la joven Enola viajará a Malta para intentar averiguar el paradero de su hermano con la ayuda de su fiel escudero, el Dr. Watson. Repiten en el elenco Helena Bonham Carter, Louis Partridge, Sharon Duncan-Brewster y, por supuesto, Henry Cavill. Como principal novedad, en esta ocasión el responsable de Adolescencia, Philip Barantini, se encarga de asumir las labores de dirección.

Fecha de estreno: 1 de julio

2. ‘Los creyentes’

Thriller y José Coronado son tres palabras que siempre auguran un impacto viral en Netflix. El actor español es un reclamo viviente para la audiencia patria y, en esta ocasión, volverá a encarnar un complejo y solemne papel cargado de aristas. Dirigida por Roger Gual, realizador de series como El desorden que dejas o Clanes, Los creyentes nos pone en la piel de Ruth, una mujer que regresa a su casa tras el fallecimiento de su madre. La extraña actitud de su padre comienza a hacerle sospechar si en realidad está implicado de algún modo en el fallecimiento.

Fecha de estreno: 24 de julio

Prime Video

3. ‘Proyecto Salvación’

Ha sido una de las sorpresas fílmicas más estimulantes de la temporada. Versionando la novela superventas homónima de Andy Weir, Ryan Gosling se pone en la piel de Ryland Grace, un profesor de ciencias que despierta un buen día en el espacio. Él es el único capaz de salvar a la humanidad de la extinción.

Fecha de estreno: 3 de julio

Movistar Plus

4. ‘Amarga Navidad’

No consiguió la victoria en el pasado Festival de Cannes, pero Pedro Almodóvar consiguió con su última película un aplauso unánime de la crítica especializada. El impulso autoral del manchego podría traerle muchas alegrías de cara a los próximos Goya y futuros Oscar. En Amarga Navidad, el Almodóvar más crepuscular y personal vuelve para mostrarnos un metarrelato con una Aitana Sánchez-Gijón espectacular.

Fecha de estreno: 10 de julio

5. ‘Si pudiera, te daría una patada’

Rose Byrne firmó el mejor papel de su carrera con este drama sobre la maternidad en el que interpreta a una protagonista al borde de la locura. Un marido ausente, una hija enferma, una desaparición… la vida se derrumba a su alrededor y cada vez se comporta de una forma más agresiva con su terapeuta.