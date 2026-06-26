Movistar Plus acaba de estrenar la película más incómoda y adictiva del 2026: sexo y dominación en una banda de moteros

Todos los años surgen películas que a nivel creativo sostienen, como un leve suspiro esperanzador, el futuro del cine. Pero independientemente de la poca confianza de Hollywood hacia las nuevas ideas, el séptimo arte parece haber perdido una capacidad general para ser incorrecto y transgresor. Por eso, nuestra recomendación de hoy recala en una película de 2026 que sorprendió por su capacidad para mezclar lo queer con la comedia y con el mundo del BDSM (sadomasoquismo): Pillion acaba de aterrizar en Movistar Plus.

La adaptación de la novela Box Hill de Adam Mars-Jones se preestrenó en el Festival de Cannes de 2025, aunque no llegó a las salas de cine de nuestro país hasta el pasado mes de marzo. En el certamen de la Croisette, el impacto fue instantáneo. Pillion obtuvo el aplauso unánime de una crítica que quedó perpleja con el atrevimiento cinematográfico de la ópera prima de Harry Lighton.

En Cannes, la cinta terminó llevándose el premio al mejor guion en la sección Un Certain Regard. No obstante, ese no fue el único reconocimiento obtenido en el circuito internacional de premios. El material adaptado logró del mismo modo el premio en los Gotham, aparte de la consideración del actor Harry Meilling como el mejor actor para la Seminci de Valladolid. Por último, arrasó en los premios del cine independiente británico, siendo la mejor apuesta en su categoría de la edición, superando a alternativas tan conocidas como Incontrolable o Urchin. Ahora bien, ¿de qué trata realmente Pillion y por qué ha sorprendido tanto a los espectadores?

‘Pillion’: sinopsis y reparto

La trama se centra en Colin (Meilling), un joven introvertido que lleva una vida gris y monótona. Esto cambia de la noche a la mañana cuando conoce a Ray, un misterioso motero con una presencia imponente. Asombrado por su personalidad carismática, ambos terminan en enfrascados en una relación de dominación, sumisión y deseo que, paralelamente, se transformará en un viaje de autodescubrimiento para Colin.

Acompañando a Meilling encontramos a la estrella sueca Alexander Skarsgård, como Ray. Lesley Sharp, Douglas Hodge, Brian Martin, Zamir Mesity y Anthony Welsh completan el elenco secundario.

Además de estar presente en el catálogo de Movistar Plus, Pillion también está disponible para los suscriptores de Filmin.

Tan salvaje como dulce

Pillion es tan arriesgada como cualquier filme que pretenda ser transgresor de algún modo para el género. Porque lejos de ser sólo una historia sórdida, la narración juega con equilibrar la incomodidad de estas dinámicas BDSM con un humor sutil que cuestiona cualquier prejuicio entre los límites y las estructuras de poder en las relaciones.

En un riesgo constante, el valor de esta producción antirromántica reside en ser sorprendente en todos y cada uno de los aspectos. En una industria repleta de películas cortadas por el mismo patrón, Pillion es un estimulante desajuste, completamente despreocupado del qué dirán.