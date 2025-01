Un 2025 lleno de secuelas: Hollywood quiere terminar con la frase «segundas partes nunca fueron buenas»

El endeble terreno comercial de la exhibición ha llevado a que la industria esté haciendo un especial hincapié en la explotación comercial de las franquicias. La tendencia, no es ninguna novedad estratégica en el negocio audiovisual y en realidad, lleva haciéndose desde prácticamente «toda la vida». Pero es cierto que a las continuaciones de éxitos recientes, se han sumado en el último lustro la moda de Hollywood por rescatar narrativas del pasado en el formato de secuela tardía. Y es precisamente esa metodología, la que ha llevado a que este 2025 la lista de secuelas sea mucho más longeva de los habitual. Cifra que evidentemente crece todavía más si tenemos en cuenta las trilogías, precuelas, reboots y remakes.

2025: las secuelas más importantes

‘Nadie 2’

Al más puro estilo John Wick, el actor Bob Odenkirk (Better Call Saul) volverá a repartir de lo linde como Hutch Mansell. Un aparente hombre de familia tranquilo que renuncia a defenderse cuando entran a su casa y asaltan a su familia. Cuatro años después, la secuela indagará sobre el pasado de su esposa, lo que de nuevo le hará regresar a su pasado más violento. Nadie 2 será en 2025, una de las secuelas predilectas de los fans del cine de acción.

‘M3GAN 2.0’

Todavía se desconoce su argumento, pero lo que sí sabemos es que en M3GAN 2.0 tendremos a las mismas actrices protagonistas; Allison Williams y Violet McGraw. Por supuesto, el guion volverá a correr a cargo de Akela Cooper y Amie Donald regresará para ser el cuerpo de la muñeca que reinventó el género del slasher, suplantando en cierta medida a la imagen de la saga de Chucky. Distribuida por Universal Pictures, llegará a los cines el próximo mes de junio.

‘El contable 2’

Hablando de secuelas tardías…han pasado casi 10 años desde que Ben Affleck protagonizó este thriller dirigido por Gavin O’Connor. Ahora, el director estadounidense regresa para volver a ponernos en la piel de este asesino autista. La continuación está producida por Warner Bros y el propio Affleck, quien financia el proyecto a través de Artist Equity, el sello que dirige junto a Matt Damon. Está programada para aterrizar en la cartelera el 25 de abril.

‘Zootrópolis 2’

Es poco probable que en el ya presente 2025, alguna de las secuelas existentes puedan hacer sombra en el terreno de la animación a Zootrópolis. Ganadora del Oscar al mejor Largometraje animado en 2016, el seguimiento de este mundo lleno de animales volverá a ponernos en la piel de Judy y Nick, quienes deben seguir la pista a un misterioso reptil que está poniendo patas arriba la metrópolis de los mamíferos. Ambos deberán ir de incógnito y poner a prueba más que nunca su asociación detectivesca. Llegará a las salas el próximo 28 de noviembre.

‘Mortal Kombat 2’

Puede que la primera parte no obtuviese precisamente grandes críticas y sin embargo, New Line Cinema y Marvel han apostado por producir una secuela que conquiste por fin a la audiencia. Como gran añadido al reparto tendremos a la estrella de The Boys, Karl Urban. A partir del 24 de octubre podremos saber si la adaptación de uno de los videojuegos de lucha más populares sigue teniendo cierto tirón entre los espectadores.

‘The Black Phone 2’

Fue una de las revelaciones del cine de terror de 2021 y ahora, tendremos que esperar al próximo mes de octubre para saber si las expectativas generadas obtienen respuesta. The Black Pone 2 volverá a contar con la mayoría de su reparto, pero desconocemos cuál será su nuevo punto de partida. Únicamente conocemos que Blumhoouse volverá a estar detrás de la producción.

‘La vieja guardia 2’

La adaptación de la novela gráfica de Greg Rucka y Leandro Fernandez fue una de las películas más vistas de la historia de Netflix. Lo que llevó por supuesto a la creación de una secuela que volverá a contar con Charlize Theron y con la presencia de un nuevo personaje interpretado por Uma Thurman. Como ya nos tiene acostumbrados en «la gran N roja», todavía desconocemos cuál será el mes en el que llegará al catálogo de la compañia.

En el 2025, a todas estas secuelas debemos sumar la llegada de continuaciones tan esperadas como Jurassic World: El renacer, Misión Imposible: Sentencia final, Puñales por la espalda 3, Avatar: Fire & Ash y 28 años después, entre otras.