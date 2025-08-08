La enérgica respuesta de Cristiano Ronaldo tras ser obviado en el Balón de Oro

Por segundo año consecutivo y después de muchos años de reinado, Cristiano Ronaldo y Leo Messi no aparecieron en la lista de los 30 finalistas nominados al Balón de Oro. Pero el delantero luso sigue brillando. Fuera del foco, cierto. En Arabia Saudí, correcto. Pero con una Liga de Naciones ganada con Portugal el pasado mes de junio con él como titular.

Cristiano Ronaldo se reivindicó el pasado viernes tras no ser nominado en la lista de 30 finalistas al Balón de Oro. El delantero portugués marcó un tremendo hat-trick con Al Nassr en un amistoso disputado ante Rio Ave. Y es que al luso se le siguen cayendo los goles. A sus 40 años se sigue cuidando como el que más y demuestra su increíble calidad en cada partido.

Un 4-0 de Al Nassr a Rio Ave para preparar de la mejor manera el inicio de la competición saudí, que comenzará el próximo 19 de agosto contra el Al-Ittihad de Karim Benzema con la final de la Supercopa de Arabia Saudí. Antes, el equipo entrenado por Jorge Jesús se medirá al Almería el próximo domingo 10 de agosto en España.

Un Cristiano Ronaldo que a sus 40 renovó resistentemente con Al Nassr. Su objetivo es intentar llegar al Mundial del verano que viene con Portugal. Lo tiene a tiro. Lo jugaría con 41 años en un hito impresionante para un jugador de auténtica leyenda que sigue reivindicándose aunque no lo necesite.

Un Al Nassr con Cristiano Ronaldo formando una gran pareja ofensiva con Joao Félix, uno de los últimos fichajes del cuadro saudí. El jugador luso está encajando a la perfección como complemente del bicho. Un equipo árabe que incorporará en las próximas horas a Iñigo Martínez como nuevo central. Un fichaje que es sin duda uno de los grandes bombazos del verano. Titular con el Barcelona y el mejor defensa de Hansi Flick el pasado curso. Le dará sin duda un salto de calidad atrás al equipo de Cristiano Ronaldo.

Los 30 nominados al Balón de Oro 2025