Cristiano Ronaldo y su mujer Georgina Rodríguez, de vacaciones en Mallorca

Cristiano Ronaldo y su mujer Georgina Rodríguez se encuentran de vacaciones en Mallorca. El futbolista portugués ha repetido destino un año más para desconectar y disfrutar del calor junto con su familia antes de iniciar la pretemporada con el Al-Nassr F. C, equipo con el que ha renovado recientemente hasta el año 2027.

Cristiano está disfrutando de la isla de Mallorca a bordo del yate Azimut Grande 27 Metri, valorado en seis millones de euros. El luso y su mujer han sido vistos navegando por aguas de Illetes y el puerto de Andratx, donde han pasado unos días en familia totalmente alejados del ruido mediático.

A pesar de ello, el delantero de Portugal ha sido cazado por una usuaria de la red social Tik Tok, que ha compartido un vídeo en el que se ve al ex jugador del Real Madrid nadando con una sonrisa de oreja a oreja.

Durante su estancia estival en Mallorca, Cristiano se hospeda en una villa de lujo ubicada en la zona de la Serra de Tramuntana, conocida como Torre del Sol. La lujosa vivienda cuenta con 29 habitaciones, 32 baños, una piscina infinita de 20 metros.

De esta manera, Cristiano Ronaldo se ha alejado un poco de las críticas vertidas contra él por no acudir al funeral de su amigo Diogo Jota, fallecido hace unos días en un accidente de coche y con quien venía de haber jugado recientemente en la Liga de Naciones, donde Portugal se impuso a España en la final por penaltis.

Cristiano se mostró muy afectado por el fallecimiento del jugador del Liverpool. El portugués publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. «No tiene sentido. Justo ahora estábamos juntos en la selección, y ahora te casaste. A tu familia, a tu esposa y a tus hijos, les envío mis condolencias y les deseo toda la fuerza del mundo. Sé que siempre estarán con ellos. Descansen en paz, Diogo y André. Todos los extrañaremos».

En unos vídeos publicados en sus historias de Instagram, Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, explicó por qué su hermano no acude a funerales, bodas ni cumpleaños de amigos o familiares: «Mi hermano no puede ir a bodas porque en una boda se perdería el foco del verdadero sentido de un matrimonio. Mi hermano no puede, por ejemplo, ir a una fiesta de un sobrino o un evento mío, porque también se perdería el foco».

«Mi hermano no puede ir a un café o a una terraza por razones obvias. Mi padre, cuando falleció, ya hace 19 años, no existía la información que hay hoy en día, no existían las redes sociales como ahora. Y no hubo respeto. Estamos hablando de hace 19 años y no hubo ningún respeto, y fue nuestro padre quien falleció. Imagina que mi hermano hubiese ido al velorio de Diogo y de André. No vamos a ser hipócritas. No sean hipócritas», añadió sobre el motivo por el que no fue Cristiano Ronaldo al funeral de su amigo Diogo Jota.