Ya van tres prácticas mafiosas contra Koldo y Ábalos para robar información comprometedora para el Gobierno

El robo en la casa de José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes imputado por las tramas de corrupción que rodean al PSOE, ocurrido este martes, se une a la lista de las prácticas mafiosas de las que han sido víctimas algunas de las figuras claves del caso. Además del robo descubierto por la hija de Ábalos, Koldo García, ex asesor del ex número dos del PSOE, denunció hace un mes un robo en casa de su madre en Benidorm, y el coche del empresario Víctor de Aldama, recibió varios picotazos con apariencia de disparos en septiembre de 2024. Estos incidentes apuntan a intentos de obtener la información que estas personas pudieran tener contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

El allanamiento y robo en la casa de Ábalos, actualmente propiedad de su ex mujer y su hija, en la calle Humilladero en Madrid, ha ocurrido justo el día después de que el ex ministro presentara una querella contra el Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, por la auditoría que le incriminó en el caso Koldo. La hija de Ábalos denunció el robo, cuando detectó que alguien había entrado a la vivienda, a la 01:00 horas.

En un vídeo de la vivienda desvelado por OKDIARIO se puede observar como la vivienda acabó revuelta, con papeles y objetos tirados por el suelo. Los ladrones se llevaron al menos dos ordenadores, una cámara, un móvil y 300 euros en efectivo.

La entrada en la casa de Ábalos coincide con la querella presentada contra el Ministerio que antes dirigía, en un momento delicado judicialmente para el ex ministro por el caso Koldo y las presuntas mordidas cobradas durante sus años como ministro. Ábalos se ha querellado «contra las autoras de la auditoría encargada por su sucesor en el cargo, Óscar Puente, sobre la compra de mascarillas en pandemia que derivó en su imputación en el caso Koldo». Les imputa «falsedad documental y falso testimonio de perito».

Otras prácticas mafiosas

Éste no es el primer robo que apunta a un intento de averiguar la información de la que disponen los implicados en la trama de corrupción del PSOE. Koldo García denunció hace un mes un robo en el domicilio de su madre en Benidorm. En aquella ocasión los ladrones se llevaron «50 euros y un anillo», según consta en la denuncia policial.

El domicilio de la madre de Koldo García terminó destrozado, a pesar de que sólo sustrajeron el dinero en efectivo y la joya. La Policía Nacional consideró el robo como «una casualidad» sin relación con el caso que se dirime en los juzgados. «Todo pinta a que ha sido un robo habitual», señaló la Policía Nacional. Sin embargo, desde el entorno familia de Koldo García se teme que «el objetivo de los autores del denunciado robo fueran las grabaciones que el asesor de Ábalos conserva del caso investigado en el Supremo».