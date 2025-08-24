Entradas para los encierros de San Sebastián de los Reyes 2025

Algo muy especial tienen este año las fiestas de Sanse es decir, las que se celebran en San Sebastián de los Reyes. Este municipio del norte de Madrid, comienza hoy de manera oficial sus fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, pero además en esta ocasión queremos hablaros en concreto de sus encierros, porque cumplen 500 años desde la primera vez que se celebraron, de modo que se convierten en algo que nadie se quiere perder. Por ello, y si deseas ir quizás te preguntes, ¿dónde puedo comprar las entradas para los encierros de San Sebastián de los Reyes 20925?.

Primero de todo, saber las fechas. Las fiestas de San Sebastián de los Reyes 2025 comienzan precisamente hoy domingo, pero para ver el primero de los ocho encierros que se van a celebrar, habrá que esperar hasta el mañana lunes 25 de agosto. Luego habrá uno diario hasta el final de las fiestas el 31 de agosto, incluyendo el nocturno que también se celebra mañana. El recorrido además ya está claro y los corredores ya se preparan pero ¿cómo puedes ver tú los encierros en vivo y en directo? ¿cómo conseguir una de las entradas? Tenemos buenas noticias para ti así que sigue leyendo, y no te pierdas nada de lo que te contamos.

Precio de las entradas

Tanto si deseas participar como ver los encierros de San Sebastián de los Reyes estás de enhorabuena, ya que tanto lo uno como lo otro es completamente gratis. En el caso de los que participan, lo único que se pide es que sean mayores de 16 años y sobre todo, que cumplan con las normas de seguridad establecidas por el bando municipal, además de que sea también importante, el tener buena preparación física, respeto a las reglas y la conciencia de que se trata de una carrera de riesgo.

Y para los que deseen ver los encierros, pueden hacerlo también completamente gratis, colocándose de forma correcta en las zonas habilitadas para ello, a lo largo del recorrido entre las calles Leopoldo Gimeno, Real Vieja, Postas, Real y Estafeta, hasta llegar a la Avenida Plaza de Toros, donde finaliza en el coso taurino. Por otro lado, hay quienes hacen como en los San Fermines y ven los encierros desde el balcón de su casa. No sabemos si también se alquilan pero seguramente, si está muy lleno, puede que alguien aproveche y alquile su balcón.

En cuanto a entrar al coso taurino, también será del todo gratis pero eso sí, si quieres estar en alguna de las gradas o tribunas, debes madrugar porque los encierros aunque se celebran a las 11:00 horas, tienen bastante público, así que la plaza se llenan enseguida. Toma nota además que el encierro nocturno se celebra mañana a partir de las 20:00 horas.

Cómo ir gratis a los encierros de San Sebastián de los Reyes

Tal y como te acabamos de explicar, la buena noticia para todos los aficionados a los toros y a los encierros, que quieran ver los de San Sebastián de los Reyes, es que no se tiene que pagar nada para vivir los encierros de Sanse. Quienes quieran seguirlos desde las calles sólo se tienen que situar en el recorrido, pero eso sí, es sumamente importante que se respeten las zonas habilitadas para espectadores. En los tramos con doble vallado es obligatorio permanecer en el exterior, dejando libre para los que corren, la parte interior. Eso garantiza tanto la seguridad como la visibilidad.

Los lugares más concurridos para verlos en directo son la calle Real, la calle Postas y la entrada a la Plaza de Toros, donde la emoción es máxima. El consejo para quienes opten por esta experiencia es más que evidente: lo mejor es llegar con tiempo. Desde primera hora de la mañana las calles comienzan a llenarse y, a partir de las 10:00 horas, la concentración de público es ya muy elevada.

Otra forma gratuita de seguir los encierros es hacerlo desde casa. Desde 2004, Antena 3 retransmite cada mañana los encierros de San Sebastián de los Reyes, con excepción de los años de pandemia. La cadena ofrece imágenes en directo, repeticiones, análisis y comentarios que permiten disfrutar de la carrera con la misma emoción aunque no se esté en la ciudad. Esta cobertura ha convertido a los encierros de Sanse en un espectáculo seguido por miles de personas dentro y fuera de España.

Para las familias con niños pequeños también existen opciones sin coste. El programa oficial incluye encierros infantiles, actividades taurinas adaptadas y pasacalles que permiten a los más jóvenes acercarse a la tradición sin riesgos. Es una manera de mantener vivo el espíritu de la fiesta y transmitirlo a nuevas generaciones.

En definitiva, hay múltiples formas de disfrutar gratis de los encierros de San Sebastián de los Reyes 2025, tanto en la calle como en televisión, de modo que será imposible que te los pierdas.