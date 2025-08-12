San Sebastián de los Reyes celebra las fiestas de 2025 con música, encierros y tradición

La ciudad de San Sebastián de los Reyes ya está lista para vivir uno de los momentos más esperados de su calendario cultural y popular: las Fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, que este año se celebrarán del 24 al 31 de agosto con una programación repleta de música, tradición y actividades gratuitas para todos los públicos.

Con una combinación única de encierros, conciertos al aire libre, espectáculos infantiles y ambiente festivo en las calles, Sanse se prepara para acoger a miles de vecinos y visitantes en una de las celebraciones más completas y multitudinarias de la Comunidad de Madrid.

Ocho encierros, incluido el nocturno, marcan el pulso taurino de la ciudad

Uno de los ejes fundamentales de las fiestas será, como cada año, el programa taurino, que contará con ocho encierros y mantendrá el carácter tradicional que define a Sanse como referente en este tipo de celebraciones. El lunes 25 de agosto se celebrará una jornada doble: encierro matutino a las 11:00 h y encierro nocturno a las 22:00 h, una cita que se ha consolidado como una de las más espectaculares del programa.

Del martes 26 al domingo 31 de agosto, los encierros tendrán lugar cada mañana a las 11:00 h, siguiendo el recorrido habitual hasta la plaza de toros. Aunque aún no se han confirmado las ganaderías, se espera que, como en años anteriores, participen hierros de prestigio nacional.

El encierro nocturno, introducido en 2022, volverá a ofrecer una experiencia distinta y vibrante, bajo luces artificiales y con un ambiente que mezcla emoción, tradición y espectáculo.

Música en directo con grandes nombres y acceso libre

La otra gran protagonista de estas fiestas será la música en vivo. El cartel de conciertos gratuitos en el Auditorio Municipal Adolfo Conde y otros espacios incluye artistas consagrados, bandas de referencia y espectáculos pensados para públicos diversos.

El domingo 24 de agosto, el reconocido DJ Nano y Abel The Kid darán el pistoletazo de salida con una noche de música electrónica a las 23:00 h. Le seguirá, el lunes 25, la fuerza escénica de Isabel Aaiún, una de las voces más destacadas del pop español actual.

El martes 26, los amantes del rock disfrutarán de un tributo a Leño y del concierto de despedida de Medina Azahara. El miércoles 27 llegará el turno de las nuevas promesas del pop: Álvaro García y Gonzalo Hermida, en una velada que combinará emoción y frescura.

El jueves 28, la cita será en el campo de fútbol de la calle Teide con la Orquesta Panorama, considerada la mejor del país en su género. El viernes 29, Rulo y la Contrabanda regresarán a Sanse con uno de los conciertos más esperados del verano.

El sábado 30, Pignoise celebrará su 20 aniversario con una actuación especial, y el domingo 31, el cierre musical llegará con el espectáculo infantil Drilo Rock, a las 19:00 h, pensado para que los más pequeños también vivan la fiesta.

Todos los conciertos serán gratuitos y sin necesidad de entrada previa, con acceso libre hasta completar aforo.

Un recinto ferial activo y horarios ampliados para disfrutar más la ciudad

El Recinto Ferial, ubicado en la Avenida Reyes Católicos, abrirá todos los días de fiestas desde las 19:00 h, con cierre entre la 01:00 y las 04:30 h según la jornada. Casetas, puestos de comida y zonas para todas las edades completarán un espacio clave para el ocio nocturno.

Asimismo, el Ayuntamiento ha autorizado horarios ampliados para establecimientos del centro: algunos días podrán abrir hasta las 04:30 h con música exterior, favoreciendo así el ambiente festivo y la actividad económica local.

Una ciudad que celebra su identidad con música, toros y comunidad

Las Fiestas del Cristo de los Remedios son mucho más que una tradición: son una celebración del carácter de San Sebastián de los Reyes, de su raíces populares, su diversidad y su apuesta por la cultura al aire libre. En cada rincón, desde el encierro hasta los escenarios, la ciudad demuestra su capacidad para ofrecer unas fiestas inclusivas, participativas y seguras.

Con una programación que combina emoción, música y tradición, Sanse se reafirma como uno de los grandes referentes festivos de Madrid. Un verano más, la ciudad invita a todos a vivir la experiencia en las calles, plazas y escenarios al ritmo de sus fiestas.

