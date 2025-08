Candlelight vuelve este agosto con más tributos, desde Coldplay a The Beatles

La música cobra vida bajo la luz de las velas. Candlelight vuelve este agosto a Madrid con una programación que fusiona la música clásica con los grandes éxitos del pop y el rock, en escenarios tan reconocidos como el Círculo de Bellas Artes o el Ilustre Colegio de Médicos. Este mes vive toda una experiencia sensorial.

Una experiencia sensorial digna de vivir al menos una vez en tu vida

Candlelight vuelve este agosto para hacerte vivir una experiencia única. Candlelight es mucho más que conciertos de música clásica. Es una experiencia para hacer que cualquier ocasión sea especial. Combinando una puesta en escena espectacular con una atmósfera cuidada al detalle para crear una velada verdaderamente inolvidable. La clave del éxito de este fenómeno reside en su mezcla única: espacios espectaculares, una energía inigualable, miles de velas encendidas y una selección de canciones interpretadas como nunca antes las has escuchado. Es, sin duda, música clásica reinventada.

Desde su origen, este ciclo de conciertos ha conquistado a miles de asistentes en todo el mundo gracias a su capacidad para transformar lo habitual en extraordinario. A través de un formato íntimo, cada velada logra conectar emocionalmente con el público, haciendo que incluso las piezas más conocidas adquieran un nuevo significado.

Esta propuesta, organizada por Fever, tiene como objetivo acercar la música a todos los públicos. La empresa española ha logrado convertir recintos históricos en escenarios irrepetibles.

Un cartel diverso: de Tchaikovsky a Coldplay

La programación de Candlelight para este mes de agosto en Madrid es tan amplia como variada. Desde el 1 de agosto arranca el tributo a Ed Sheeran, propuesta que se extiende hasta el 16 de enero y es solo el comienzo de una temporada rica en contrastes y emociones.

Entre las fechas destacadas del mes, encontramos:

10 de agosto al 1 de febrero: Tributo a Luis Miguel, ideal para los amantes del bolero y el pop latino.

10 de agosto al 22 de febrero: Tributo a Queen

17 de agosto al 19 de octubre: Anillos y Dragones, una experiencia que invita a sumergirse en mundos épicos y fantásticos, llena de referencias cinematográficas.

17 de agosto al 19 de octubre: Tributo a Mecano, homenaje a uno de los grupos más icónicos del pop español.

22 de agosto: Bandas Sonoras Mágicas y Lo mejor de The Beatles.

23 de agosto al 13 de marzo: Queen vs ABBA y Coldplay vs Imagine Dragons, dos veladas que combinan nostalgia, fuerza y energía en un solo espectáculo.

24 de agosto: Tributo a Ludovico Einaudi, centrado en las piezas más emblemáticas del pianista italiano.

24 de agosto al 18 de enero: Lo mejor de Hans Zimmer, una selección de grandes bandas sonoras del cine moderno.

El mes no termina decepcionando, pues a partir del 31 de agosto se podrá disfrutar de El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Así como los tributos a Coldplay y La Oreja de Van Gogh, que estarán en cartel hasta el 5 de octubre.

Espacios emblemáticos para noches inolvidables

Candlelight vuelve este agosto a Madrid con conciertos en escenarios tan emblemáticos como el Four Seasons Hotel, el Hotel Wellington, el Círculo de Bellas Artes y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Espacios con encanto, cargados de historia y elegancia, que se convierten en escenarios únicos y envolventes, creando así un espacio mágico. La iluminación a la luz de las velas juega un papel esencial: no solo adorna, sino que cambia por completo la forma en que se vive la música, gracias a la calidez que envuelve al público, que no solo escucha, sino que se deja llevar por la intimidad del entorno, donde cada acorde se vuelve más emotivo, más cercano, más auténtico.

Ya sea para una celebración especial, para sorprender a alguien con un regalo diferente o simplemente para romper con la rutina, Candlelight se ha ganado un lugar como una de las propuestas culturales más recomendables del momento. Con entradas a partir de solo 11 euros, es una forma accesible de redescubrir la música (clásica o contemporánea). ¿Te lo vas a perder?