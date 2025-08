La sede del PSOE de Vera amanece con pintadas contra los socialistas: «Corruptos, puteros y cocainómanos»

«Él (Sánchez) dijo que había un muro. Los que estaban dentro de su muro y los que estaban fuera. Fue el primero que, de alguna manera, buscó esa confrontación. Otros, desde el primer día, hablábamos de puentes. ¿Eso justifica la violencia? Evidentemente, creo que todos tenemos que tener la misma posición, y es estar en contra de cualquier tipo de violencia. Pero también podríamos pedir que no se hable de muros, que no se construyan muros o que no se divida, sino que se busquen puntos de encuentro, que seguro que los hay», ha señalado en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.