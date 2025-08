Muere una niña de 3 años ahogada en la piscina de un chalé de Alhaurín de la Torre (Málaga)

Una niña de tres años ha fallecido ahogada en una piscina de un chalé en Alhaurín de la Torre (Málaga), según ha informado este martes el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

El suceso ocurrió este lunes por la tarde, sobre las 19:15 horas, en una vivienda situada en la zona del Taralpe. La llamada de alerta informaba de una menor con síntomas de ahogamiento y solicitaba una ambulancia urgente. Fue atendida en el 112 a través del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Guardia Civil, Policía Local y sanitarios, que no pudieron más que certificar el fallecimiento de la menor, tras lo que se activó el protocolo judicial para el levantamiento del cadáver. La víctima, según informa Sur, es de origen holandés. La investigación de los hechos está en manos de la Guardia Civil.

52 ahogamientos en Andalucía

Andalucía registró 13 ahogamientos en julio, posicionándose como la segunda comunidad autónoma con más incidentes de este tipo, sólo por detrás de la Comunidad Valenciana, que registró 22. En el cómputo global del año, Andalucía encabeza el listado nacional con 52 víctimas.

Los datos proceden del Informe Nacional de Ahogamientos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Tras la Comunidad Valenciana y Andalucía, las regiones con más fallecidos en julio fueron Cataluña, también con 13, y Galicia, con ocho.

En total, en julio se registraron 92 muertes por ahogamiento en España (84 hombres y ocho mujeres): 50 en playas, 13 en piscinas, 10 en ríos y 19 en otros lugares no especificados. En lo que va de año la cifra de muertes asciende a 303 (249 hombres y 54 mujeres): 150 en playas, 62 en ríos, 31 en piscinas y 60 en otros lugares. La mayoría de las víctimas (256) eran de nacionalidad española. El resto se dividen entre europeos (34), americanos (7), africanos (4) y asiáticos (2).

En lo que va de 2025, el grupo de edad con más muertes por ahogamiento en España es el de 65 a 74 años, con un total de 64 víctimas, 30 de ellas sólo en el mes de julio. Le siguen los grupos de 55 a 64 años, con 45 fallecidos (14 en julio), y de 45 a 54 años, con 41 muertes (10 en julio). También destacan los 33 fallecimientos en mayores de 75 años (9 en julio).

Además, 32 menores han perdido la vida hasta julio. El tramo de 11 a 17 años concentra el mayor número de casos (13 fallecimientos), a lo que se suman 11 muertes de pequeños entre 0 y 3 años.

La hora más letal es a mediodía, antes de comer. La mayoría de los ahogamientos registrados en España durante 2025 se produjeron en el intervalo entre las 12:00 y las 13:59 horas, con un total de 44 casos, 12 de ellos en julio. Le siguen las franjas de 16:00 y las 17:59, con 40 casos (17 en julio), de 10:00 a 11:59 (34 fallecimientos, ocho en julio) y de 14:00 a 15:59 (32 muertes, 9 en julio).

El informe destaca también que, del total de casos registrados en lo que va de año, en 121 era obligatorio disponer de servicio de socorrismo en el lugar del incidente pero no había ninguno. En otros 30 casos sí se contó con este servicio y en 152 no era obligatorio. En lo que respecta a las muertes en julio, en 45 casos era obligatorio contar con socorrista y no lo había, en 14 sí estaba presente y en 33 casos no procedía.