Ábalos denuncia ante la Policía la pintada de «Sánchez corrupto» en la puerta de su domicilio

El que fuera ministro todopoderoso en el gabinete de Pedro Sánchez y su número dos en el PSOE, José Luis Ábalos, ha acudido este lunes a la Policía Nacional para denunciar las pintadas en la fachada de su vivienda de Valencia en las que se puede leer. «Sánchez corrupto».

Así, lo ha relatado el propio José Luis Ábalos el mismo día en que se ha conocido su expulsión del Partido Socialista, en una publicación en su perfil de X, antes Twitter, en la que señala que no espera «mensajes de solidaridad de nadie», en una clara alusión a quienes fueron sus compañeros en el PSOE. Ábalos, además, acusa a los medios de «hostigamiento» y les hace «responsables» de «cualquier cosa» que pueda pasar a él y a los suyos. Pero no manifiesta una sola palabra de disculpa o explicación tras todo lo que está saliendo sobre él.

Tal como ha publicado este domingo OKDIARIO, la casa de José Luis Ábalos en Valencia se ha convertido en improvisada pancarta contra Pedro Sánchez, con una pintada en que se puede leer: «Sánchez corrupto». Una pintada que llena el portón de ese edificio y que sitúa abiertamente al presidente del Gobierno y líder del PSOE en el epicentro de la corrupción que le acorrala. La pintada llena la gran puerta de acceso al bajo propiedad de Ábalos, sobre el que está la vivienda del ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE de Sánchez. Esa pintada es la que este lunes ha denunciado José Luis Ábalos ante la Policía Nacional.

José Luis Ábalos se encuentra en la actualidad investigado por los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. En esa publicación en su perfil de X, José Luis Ábalos sostiene también que «ya no espero mensajes de solidaridad de nadie», en una clara alusión a que no espera que ya nadie desde el PSOE se acuerda de él, tras haber caído también en desgracia con Pedro Sánchez. Y añade que «ojalá acabe cuanto antes», lo que califica de un «hostigamiento mediático» y «reiterada persecución». Pero, en ese mismo y largo texto en X, no hay una sola explicación en referencia a todo lo que está saliendo sobre acerca de él en los medios de comunicación.