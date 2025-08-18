Simeone: «El resultado nos hace daño, pero necesito agarrarme a las cosas buenas que hubo»

El nuevo Atlético cambia, pero al mismo tiempo no cambia. Durante gran parte del partido pareció que sí, que este Atlético tenía no sólo nuevas voluntades, sino nuevas certezas. Un primer tiempo en el que los de Simeone llevaron la iniciativa, dibujaron buenas ocasiones, mostraron buen físico, pero no cerraron el partido. El dominio existía, pero el resultado seguía siendo corto. Y el Espanyol, que no se había dejado ir pese a ser superado, fue creciendo con los cambios y se llevó el botín.

«Perdimos y el resultado hace daño, pero empezando la temporada necesito agarrarme a las cosas buenas que aparecieron. Necesitamos eficacia después de tanto esfuerzo que hacemos para generar juego. Hasta el minuto 60 controlamos bastante el juego. Teníamos la situación bastante ordenada y ocasiones para marcar, pero el fútbol es maravilloso. Un gol a pelota parada y una jugada bien aprovechada por el rival y te queda a cerco», inició Simeone

Noticia en ampliación…