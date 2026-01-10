Última hora de Venezuela y Estados Unidos en directo | Noticias de Donald Trump, Groenlandia y México
Noticias de última hora de la situación en Venezuela, las decisiones de Donald Trump sobre Groenlandia y México y qué va a pasar con Groenlandia
Venezuela y Estados Unidos continúan en el punto de mira después de que el Gobierno de Donald Trump autorizara hace hoy una semana una intervención militar que acabó con la detención de Nicolás Maduro y su mujer, quienes permanecen en una prisión de Nueva York a la espera de juicio.
Mientras tanto, Estados Unidos continúa en su lucha contra el narcotráfico y ya ha avisado de que seguirá el mismo camino con México para acabar con los cárteles de droga. Donald Trump ha avisado de que tras haber erradicado «el 97% de las drogas que entran por agua», ahora va a empezar a «atacar por tierra» aunque no ha especificado más acerca del ataque.
Este viernes la Guardia Costera estadounidense abordó un quinto petrolero en el Caribe en una maniobra más enmarcada en su bloqueo contra los buques sancionados vinculados a Venezuela, lo que eleva aún más la tensión entre EEUU y Rusia.
Últimas noticias de Venezuela
Buenso días y bienvenidos a la retransmión en directo de las noticias sobre Venezuela tras el ataque de Estados Unidos y la posterior detención de Nicolás Maduro y su mujer. Este viernes los presos políticos españoles encarcelados en Venezuela llegaron a España tras ser liberados y, tal y como ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se encuentran «físicamente bien» aunque «en estado de shock«.
Trump recibirá a Gustavo Petro
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá próximamente en Washington al presidente de Colombia, Gustavo Petro. El propio Trump ha asegurado este sábado que espera que el encuentro sea “fenomenal”, a pesar de las tensiones previas entre ambos gobiernos, especialmente en relación con la lucha contra el narcotráfico.