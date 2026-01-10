Última hora de Venezuela y Estados Unidos en directo | Noticias de Donald Trump, Groenlandia y México

Venezuela y Estados Unidos continúan en el punto de mira después de que el Gobierno de Donald Trump autorizara hace hoy una semana una intervención militar que acabó con la detención de Nicolás Maduro y su mujer, quienes permanecen en una prisión de Nueva York a la espera de juicio.

Mientras tanto, Estados Unidos continúa en su lucha contra el narcotráfico y ya ha avisado de que seguirá el mismo camino con México para acabar con los cárteles de droga. Donald Trump ha avisado de que tras haber erradicado «el 97% de las drogas que entran por agua», ahora va a empezar a «atacar por tierra» aunque no ha especificado más acerca del ataque.

Este viernes la Guardia Costera estadounidense abordó un quinto petrolero en el Caribe en una maniobra más enmarcada en su bloqueo contra los buques sancionados vinculados a Venezuela, lo que eleva aún más la tensión entre EEUU y Rusia.

Sigue en directo la última hora de Estados Unidos, las noticias de Venezuela y qué va a pasar con Groenlandia.