La compañía pública de paquetería, Correos, ha reabierto sus servicios de envíos de España a Venezuela tras suspenderlo desde noviembre por el cierre del tráfico aéreo del país sudamericano, tal y como ha podido saber OKDIARIO a través de fuentes de la empresa. Así, después de la caída del narcodictador Nicolás Maduro tras la intervención de Estados Unidos (EEUU), los venezolanos residentes en España y los españoles pueden ya enviar cartas y paquetes a este país.

En concreto, las fuentes indican que «en estos momentos, no hay ninguna limitación con los envíos a Venezuela». Sin embargo, esto aún no ha quedado reflejado en su página web, pues no se ha actualizado. En estos momentos, el país se encuentra dentro del apartado titulado «Situaciones Especiales de Distribución».

En esta lista de lugares que presentan problemas a la hora de hacer envíos se encuentran, además de Venezuela, Ucrania, Rusia, Israel y Palestina; zonas del mundo con conflictos abiertos en estos momentos. En el caso de Rusia y Ucrania, Correos «mantiene abierta la admisión» de paquetes, pero advierte que «debido a la escasez y a las dificultades de transporte, los envíos dirigidos» a estos destinos «pueden sufrir retraso».

Envíos de Correos a Venezuela

Por su parte, en cuanto al país que ha sufrido la dictadura de Nicolás Maduro, Correos asegura que, «debido a la situación en la zona y a la suspensión de vuelos, los envíos no se pueden cursar a destino». No obstante, las fuentes indican que ahora mismo sí se está operando con normalidad.

La suspensión de la distribución a la nación sudamericana apareció hace unas semanas, cuando el tráfico aéreo fue interrumpido. En estos momentos, el Ejército de EEUU continúa controlando por seguridad las operaciones aéreas sobre el país caribeño, que son mínimas, de carácter restringido y vetadas a los principales operadores comerciales internacionales, que evitan sobrevolar el país incluso en rutas de largo recorrido en las que no es necesario hacer escala en aeropuertos.

En noviembre, Correos lanzó el siguiente aviso sobre Venezuela: «Debido a la situación actual que afecta al transporte aéreo hacia Venezuela, Correos se ve obligado a establecer el cierre temporal de la admisión de envíos a dicho país a partir del 28 de noviembre de 2025 y hasta que continúe la situación de incapacidad de transporte». Este mensaje ya ha desaparecido de la página web de la empresa pública, aunque el país sigue constando entre la lista de zonas sensibles.

Con todo, tal y como publicó este periódico, las compañías de mensajería comienzan a recuperar la normalidad tras el cierre del tráfico aéreo que sufrió el país y la intervención de Estados Unidos. Por ejemplo, la empresa americana Fedex también permite enviar paquetería desde España a Venezuela, según pudo conocer OKDIARIO.

Fuentes de esta empresa aseguraron que lo único que se necesita es «proporcionar la factura de la ubicación y la factura proforma» para poder distribuir allí un paquete. La operación militar llevada a cabo por EEUU en la madrugada del sábado, que se saldó con la detención de Maduro, conllevó el cierre completo del espacio aéreo. Como es lo habitual en situaciones de conflicto militar, se emiten órdenes de urgencia a las compañías aéreas civiles comunicándoles la clausura del espacio aéreo afectado.