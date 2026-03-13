A TVE se le acaba la paciencia y cancela el programa de Dani Rovira tras tres emisiones

A TVE se le están atragantando sus noches en los últimos meses. Primero fue la baja obligada de Andreu Buenafuente por salud y después el hartazgo de Marc Giró a la hora de negociar cada renovación de su programa con la cadena pública, lo que terminó en fichaje por laSexta. El último golpe que se lleva José Pablo López son los malos resultados del nuevo programa de Dani Rovira, titulado Al margen de todo. El humorista y actor volvía a La 1 a ponerse al frente de un programa, años después de su aventura con La Noche D. Tras apenas tres emisiones en la noche de los jueves, la pública ha decidido cortar por lo sano después de un dato pírrico frente a Supervivientes, Perdiendo el juicio y Horizonte, logrando apenas un 7 % de audiencia. Estos datos son insostenibles para un canal que aspira a robar a Antena 3 el liderazgo por la televisión más vista.

Ha debido de ser una mañana de lo más complicada, puesto que a primera hora de la mañana, como hemos contado en Happy FM, se publicaban los datos de audiencia del jueves 12 de marzo. En ellos, Al margen de todo se quedaba con un pobre 7.5 % de cuota y 533.000 espectadores de media, quedando lejos de Iker Jiménez, que ha conseguido una vez más llevar a Cuatro a ser la tercera cadena más vista de la noche del jueves. Ha sido el propio Dani el que ha anunciado la noticia alrededor de las 16 h de este viernes, confirmando lo que muchos ya esperaban.

«Se cancela Al margen de todo. No hemos sabido conectar con los espectadores. Gracias por la oportunidad y gracias a toda la gente que se ha dejado la piel en el proyecto. Otro aprendizaje más a nuestras espaldas», así lo ha contado en su cuenta de Instagram.

José Pablo López y su equipo volvían a confiar en El Terrat, productora que está detrás de Futuro imperfecto, de Andreu Buenafuente; y que coproduce La Ruelta, aunque esta vez no ha salido bien la apuesta. En su estreno, el programa de Dani Rovira dio síntomas de debilidad con un 10,1 % y 765.000 espectadores, unos datos que hacían pensar que con el paso de las semanas irían bajando, algo que se ha cumplido.

No es el primer proyecto del humorista en la cadena pública, puesto que en el año 2021 se puso al frente de La Noche D, espacio de entrevistas y humor, que en su primera temporada logró un más que correcto 10 % de cuota media en todas sus emisiones. En la segunda, todavía con él al frente, bajó del 9 % de media, lo que propició un cambio de presentador y de colaboradores, siendo Eva Soriano su sustituta, aunque los datos fueron a peor, terminando por despedirse definitivamente en julio de 2022.

Henar Hernández Álvarez, la esperanza de TVE tras la baja de Dani Rovira

Tras este fiasco, la cadena pública tiene un auténtico agujero en sus noches, donde ya ni La Revuelta consigue plantar cara a El Hormiguero. Sin Buenafuente y sin Marc Giró, La 1 tampoco funciona con el estreno de DecoMasters (con el que sí está teniendo más paciencia, pese a que los datos son tan malos como los de Dani Rovira) y Top Chef no termina de despegar, aunque sus datos sí están por encima del 10 %.

Para solucionar esta papeleta, la cadena ha decidido premiar a Henar Álvarez y trasladar su Al cielo con ella a las noches de La 1. Aunque no hay fecha para el estreno del espacio, se espera que Shakira sea la primera invitada de esta nueva etapa. Álvarez, que llegó a RTVE de la mano de Jordi Évole y su productora, primero pasó por RTVE Play, después por La 2 y ahora consigue llegar al principal canal, donde tendrá que demostrar que no es un programa con un público residual.