Alba Carrillo estalla y amenaza con abandonar su programa: «No se me paga tanto»
En 'El Sótano Club' de TEN
El pasado lunes 18 de mayo, durante la nueva entrega de El sótano club en TEN, se han pronunciado sobre el polémico vídeo de Alberto Guzmán, en el que dio a conocer la complicada situación laboral en la que, actualmente, se encuentra la que fuese presentadora de Ni que fuéramos shhh. «Dos personas muy bien informadas me dijeron que María Patiño estaba pasando un momento jodido porque llevaba varios meses en los que no le había salido una oferta de trabajo seria para trabajar», hizo saber Alberto en el programa presentado por Alba Carrillo que se emite de lunes a viernes en las tardes de TEN. Como era de esperar, Patiño se ha mostrado disconforme con el hecho de que su ex compañero airease su situación y su dificultad para encontrar un nuevo trabajo.
Es por eso que el colaborador del mencionado programa ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para pedir disculpas a María Patiño. Lejos de que todo quede ahí, quiso explicar por qué lo hizo: «El objetivo era exponer cómo otros compañeros del mundo Sálvame estaban trabajando con absoluta normalidad y otros no están trabajando». Todo ello mientras no pudo evitar preguntarse cuál era el verdadero motivo por el que, de alguna forma, estaban «penalizando» a María Patiño. Fue entonces cuando Alba Carrillo quiso dar su opinión al respecto: «Al final, la gente se cansa de las infantilidades cuando ya tenemos una edad y una profesionalidad». Así pues, daba a conocer que María Patiño colgó el teléfono a Belén Esteban y, por si fuera poco, supuestamente habló muy mal de los productores de La familia de la tele.
«Y no es un problema aislado de una cadena. Se le ha consentido mucho también en Mediaset», hizo saber la modelo. Todo ello mientras, según su criterio, Alberto Guzmán estaba siendo profundamente generoso con su ex compañera: «No voy a entrar en más cosas porque ya bastante he hablado de TVE, pero María Patiño no ha sido generosa con Inés Hernand y con otras personas», aseguró la presentadora de El sótano club.
Lejos de que todo quede ahí, no tuvo reparos a la hora de ir mucho más allá: «Ella no es una santa. Puede ser buena periodista, pero no ha sido tan generosa», sentenció. Por si fuera poco, Alba Carrillo aprovechó para lanzar un mensaje a María Patiño: «No sé qué has dicho de El sótano club, pero nosotros no contratamos, María. Aquí no están tus enemigos. Ni yo te he quitado el sitio, ni ha pasado nada. Métete con quien te tengas que meter, que no es aquí».
Todo ello mientras se molestó profundamente con Alberto Guzmán por haber accedido a pedir disculpas públicamente a María Patiño: «Te he defendido como una gilipollas». Todo ello mientras acabó cargando contra la dirección de El sótano club: «No tengo la necesidad de meterme en una movida cada día. No se me paga tanto».
