Las mejores compañías de luz y gas del 2026 para que no te lleves ningún susto este verano

Elegir la compañía eléctrica es una decisión que afecta directamente a tu bolsillo cada mes. Ahora que el calor empieza a asomar, el consumo en casa está a punto de dispararse entre aires acondicionados, ventiladores y neveras trabajando a pleno rendimiento. El mercado está lleno de opciones, pero no todas te convienen por igual en cuanto a precio o transparencia. Lo bueno es que cambiar de compañía es un proceso gratis, rápido y, lo más importante, no te quedarás sin luz en ningún momento.

Para ayudarte a navegar entre tantas ofertas, hemos analizado las 10 mejores compañías de luz y gas 2026 bajo criterios objetivos como el precio del kWh, el origen renovable de la energía y la calidad de su atención al cliente.

Las 10 mejores compañías de luz y gas 2026

Compañía Tipo tarifa Energía renovable Contrato Destacado Perfil ideal Plenitude Fija / Variable 100% Sin permanencia App intuitiva + comunidades energéticas Hogar comprometido con la sostenibilidad Frank Energy Dinámica (PVPC+) 100% Sin permanencia Precio hora a hora + app con IA Usuarios con consumo flexible Gana Energía Fija / Variable 100% Sin permanencia Excelente servicio al cliente Familias que buscan tranquilidad Octopus Energy Dinámica / Ágil 100% Sin permanencia Tecnología + tarifas inteligentes Tech-savvy y ahorradores activos Holaluz Fija / Variable 100% Sin permanencia Pionera en renovables en España Perfil eco-consciente Nexus Energía Fija / Indexada Sí (opciones) Flexible Buena cobertura B2B y B2C Autónomos y pequeña empresa Tarifalo Comparador Variable Según compañía Agrega las mejores ofertas del mercado Quien quiere comparar antes de decidir Iberdrola Fija / Variable Parcial Con/sin permanencia Gran red + servicio 24h Usuario conservador y digital TotalEnergies Fija / Variable Sí Flexible Multi-producto: luz, gas y movilidad Hogar con coche eléctrico o gas Repsol Fija / Variable Parcial Flexible Bundle luz + gas + combustible Familias con coche y calefacción de gas

Plenitude: sostenibilidad con respaldo europeo

Esta compañía es la apuesta verde de un gran grupo energético para el mercado residencial español. Su fuerte es combinar precios competitivos con soluciones de autoconsumo solar y comunidades energéticas locales.

Tarifa : ofrecen opciones fijas, variables e indexadas.

: ofrecen opciones fijas, variables e indexadas. Energía : suministro 100% renovable certificado.

: suministro 100% renovable certificado. Permanencia: sin compromisos en la mayoría de sus ofertas actuales.

Frank Energy: la opción más tecnológica

Frank Energy llega para simplificar las cosas con un modelo de contrato dinámico vinculado directamente al mercado mayorista. Es, posiblemente, la mejor tarifa luz si vas a usar el aire acondicionado.

Modelo : tarifa dinámica ligada al precio mayorista (PVPC+).

: tarifa dinámica ligada al precio mayorista (PVPC+). Tecnología : app de control en tiempo real con optimización automática.

: app de control en tiempo real con optimización automática. Servicios: gestión inteligente de carga de vehículo eléctrico y baterías domésticas.

Gana Energía: cuando buscas que te traten bien

Si eres de los que prefiere hablar con una persona y que no le líen con términos técnicos, esta es tu opción. Destacan por su cercanía y por ofrecer un equipo humano accesible para resolver dudas.

Propuesta : tarifas competitivas y energía verde sin complicaciones.

: tarifas competitivas y energía verde sin complicaciones. Atención : servicio al cliente muy bien valorado en foros y comparadores.

: servicio al cliente muy bien valorado en foros y comparadores. Contrato: proceso de contratación claro, rápido y sin permanencias.

Octopus Energy: innovación que premia el ahorro

Han revolucionado el sector con su tecnología propia y tarifas diseñadas para que el consumidor gane cuando la energía es más barata en el mercado nacional.

Tarifa Ágil : permite beneficiarse de precios bajos o incluso negativos en momentos de alta generación renovable.

: permite beneficiarse de precios bajos o incluso negativos en momentos de alta generación renovable. App : seguimiento por horas y alertas de precio para usuarios que quieren ahorrar.

: seguimiento por horas y alertas de precio para usuarios que quieren ahorrar. Respaldo: sólida trayectoria internacional y tecnología punta en gestión energética.

Holaluz: el referente de la energía verde

Fueron de los primeros en apostar fuerte por el planeta en España. Son ideales si quieres tener la certeza absoluta de que cada julio que consumes viene de fuentes limpias verificadas.

Certificación : energía 100% verde con garantías de origen renovable (GdOs).

: energía 100% verde con garantías de origen renovable (GdOs). Autoconsumo : servicios especializados en instalación solar y gestión de excedentes.

: servicios especializados en instalación solar y gestión de excedentes. Transparencia: reputación consolidada como marca comprometida con el medio ambiente desde hace más de una década.

Nexus Energía: versatilidad para tu negocio o casa

Aunque tienen mucha experiencia con empresas y autónomos, su oferta para hogares es muy sólida por su flexibilidad contractual y capacidad de adaptación.

Perfiles : muy buena opción para autónomos con local o despacho profesional.

: muy buena opción para autónomos con local o despacho profesional. Suministros : gestión disponible tanto para electricidad como para gas.

: gestión disponible tanto para electricidad como para gas. Experiencia: trayectoria acreditada en el mercado energético profesional y residencial.

Tarifalo: el comparador que trabaja por ti

No es una comercializadora como tal, sino un comparador especializado que agrega las mejores ofertas del mercado en tiempo real. Es el punto de partida si buscas una compañía luz barata para el verano.

Ahorro : herramienta de cálculo personalizada según tu consumo real e histórico.

: herramienta de cálculo personalizada según tu consumo real e histórico. Gestión : tramitan el cambio de compañía de forma sencilla y gratuita para el usuario.

: tramitan el cambio de compañía de forma sencilla y gratuita para el usuario. Visión global: ideal para comparar decenas de tarifas diferentes antes de tomar una decisión final.

Iberdrola: la seguridad de la gran red

Es la mayor eléctrica de España y eso se nota en su infraestructura, servicio 24 horas y una amplia red de oficinas físicas repartidas por todo el país.

Cobertura : alta fiabilidad en el suministro y respaldo de una gran empresa multinacional.

: alta fiabilidad en el suministro y respaldo de una gran empresa multinacional. Servicios : soluciones integrales que van desde la carga de vehículos hasta el autoconsumo solar.

: soluciones integrales que van desde la carga de vehículos hasta el autoconsumo solar. Atención: presencial y telefónica para quienes prefieren el trato tradicional.

TotalEnergies: descuentos por combinar servicios

Si tienes gas en casa y además coche eléctrico, esta multinacional te ofrece descuentos que resultan muy atractivos al unificar todos tus contratos energéticos.

Packs : posibilidad de contratar luz, gas y movilidad eléctrica en un único paquete.

: posibilidad de contratar luz, gas y movilidad eléctrica en un único paquete. Solidez : respaldo de un grupo sólido con una amplia variedad de tarifas fijas y variables.

: respaldo de un grupo sólido con una amplia variedad de tarifas fijas y variables. Conveniencia: ideal para simplificar todos los suministros del hogar en un solo proveedor de confianza.

Repsol: un ecosistema energético completo

Repsol ha sabido integrar la luz de casa con los descuentos en gasolina a través de su app Waylet, creando un sistema de beneficios reales para el día a día de las familias.

Fidelización : beneficios acumulables en carburante al contratar luz, gas y otros servicios del hogar.

: beneficios acumulables en carburante al contratar luz, gas y otros servicios del hogar. Mantenimiento : servicios adicionales de asistencia y mantenimiento técnico disponibles.

: servicios adicionales de asistencia y mantenimiento técnico disponibles. Movilidad: amplia red de puntos de carga para vehículos eléctricos integrada en su oferta.

¿Qué compañía de luz es mejor para ti?

No existe una «mejor compañía» universal, sino una que encaja mejor con cómo vives y cómo usas la energía en casa. Al final, lo que le funciona a un vecino que teletrabaja puede ser un desastre para alguien que solo pisa la casa por las noches. Aquí te doy unas pistas para que te ubiques:

Para los que no quieren líos: tarifas fijas

Si lo que buscas es saber exactamente cuánto vas a pagar a final de mes sin mirar el reloj, las tarifas fijas son tu sitio. Pagas el mismo precio por cada kWh consumido, sin importar si es lunes a mediodía o domingo de madrugada. Es la opción ideal para familias con niños o personas que pasan mucho tiempo en casa y no pueden andar pendientes de cuándo poner el aire acondicionado.

Para los ahorradores activos: tarifas indexadas

Aquí pagas la luz al precio real de mercado más una pequeña gestión. Si eres capaz de concentrar el gasto fuerte (lavadoras, lavavajillas o cargar el coche) en las horas donde la energía está barata, vas a ahorrar mucho dinero. Eso sí, requiere que estés un poco pendiente de los precios diarios para no llevarte sorpresas en días de mucha demanda.

Para los perfiles digitales: Octopus o Frank Energy

Si te gusta controlarlo todo desde el móvil y aprovechas la tecnología para optimizar el gasto, estas compañías son las que mejor herramientas te van a dar. Sus apps son intuitivas y te permiten ver tu consumo casi al minuto, algo fundamental si quieres exprimir al máximo tu contrato.

¿Qué compañía de luz es mejor para ti?

No existe una opción única que sirva para todo el mundo, porque cada casa es un mundo. Dependiendo de si teletrabajas, tienes coche eléctrico o simplemente quieres olvidarte de la factura, te convendrá más una u otra.

Mejor compañía para el verano y el aire acondicionado

Si tu mayor miedo es lo que vas a pagar por tener el aire encendido, la clave está en el horario. Para quienes pueden adaptar sus hábitos y poner los aparatos de más consumo en las horas baratas, Frank Energy y Octopus Energy son las que mejor funcionan gracias a sus tarifas dinámicas. Si prefieres no estar pendiente del reloj y usar el aire cuando lo necesites, opciones como Plenitude o Holaluz te ofrecen esa tranquilidad con precios fijos y energía limpia.

Mejor tarifa si tienes piscina o jardín

Mantener una piscina o un jardín implica un gasto muy concreto en depuradoras y riego durante los meses de calor. Para este perfil, TotalEnergies y Repsol suelen ser muy competitivas porque permiten agrupar servicios y obtener descuentos, especialmente si también usas gas. Si lo que buscas es no atarte con contratos largos, Nexus Energía ofrece una flexibilidad muy interesante para este tipo de viviendas.

Mejor calidad-precio

Aquí la pelea está reñida. Frank Energy destaca por sus herramientas tecnológicas que te ayudan a optimizar el gasto real, mientras que Gana Energía se lleva el premio por su sencillez y por un servicio al cliente que no te da sustos. Si lo tuyo es la fiabilidad de toda la vida con un precio razonable, Holaluz sigue siendo una apuesta segura en el mercado.

Mejor compañía para quien tiene coche eléctrico

Cargar el coche en casa puede ser un ahorro enorme si eliges bien. Frank Energy destaca por su carga inteligente, mientras que Octopus Energy con su tarifa Go e Iberdrola con su propia red de cargadores son las más completas[cite: 245]. Si además tienes placas solares, las plataformas de Frank Energy o Plenitude te permiten gestionar todo el ecosistema (placas, batería y coche) desde un mismo sitio.

Mejor para uso diario

Si lo que quieres es contratar y olvidarte, Gana Energía e Iberdrola son las más recomendables por su facilidad de gestión y atención humana. Y si todavía tienes dudas, lo ideal es pasar por un comparador como Tarifalo para ver qué oferta encaja mejor con tus facturas anteriores antes de decidir.

Guía de compra: qué tener en cuenta antes de cambiar de compañía de luz

Antes de dar el paso y cambiar de contrato para ahorrar este verano, conviene que entiendas bien estos cuatro conceptos básicos para que nadie te dé gato por liebre.

Tipo de tarifa

Tarifa fija : pagas siempre lo mismo por cada kWh, ideal si buscas estabilidad y no quieres sorpresas a final de mes.

: pagas siempre lo mismo por cada kWh, ideal si buscas estabilidad y no quieres sorpresas a final de mes. Tarifa variable : el precio cambia según el mercado, pensada para quien está dispuesto a revisar su contrato de vez en cuando.

: el precio cambia según el mercado, pensada para quien está dispuesto a revisar su contrato de vez en cuando. Tarifa indexada/dinámica: el precio cambia cada hora según el mercado mayorista, es la mejor para ahorrar si puedes desplazar tu consumo a las horas más baratas.

Potencia contratada

Es la parte fija que pagas aunque no enciendas ni una bombilla. Ajustarla puede ahorrarte mucho dinero sin cambiar de compañía. Aquí tienes unas referencias:

2,3 kW : ideal para pisos pequeños donde no hay aire acondicionado.

: ideal para pisos pequeños donde no hay aire acondicionado. 3,45-4,6 kW : lo habitual para un piso estándar que sí utiliza aire acondicionado.

: lo habitual para un piso estándar que sí utiliza aire acondicionado. 5,75-6,9 kW : necesario para casas más grandes con varios equipos de climatización.

: necesario para casas más grandes con varios equipos de climatización. +9,2 kW: para viviendas muy grandes o con calefacción eléctrica potente.

Energía renovable

Si quieres que tu energía sea realmente verde, pide siempre las Garantías de Origen (GdOs). Es el certificado oficial que demuestra que lo que consumes es renovable, sin esto, las promesas de sostenibilidad no tienen validez legal.

Permanencias y penalizaciones

Hoy en día, lo mejor es evitar las permanencias largas. El mercado energético se mueve muy rápido y tener la libertad de cambiarte de compañía en cualquier momento, sin que te cueste un euro, es una de tus mejores bazas como consumidor.

Herramientas digitales

No subestimes una buena aplicación móvil. Las mejores te permiten ver cuánto gastas en tiempo real, te avisan de los precios bajos y hasta programan tus electrodomésticos automáticamente. En este apartado, compañías como Frank Energy, Octopus Energy y Holaluz son las que van un paso por delante.

Preguntas frecuentes sobre energía en el hogar

¿Puedo cambiar de compañía de luz en cualquier momento?

Sí, en España el trámite es completamente gratuito y no conlleva cortes de suministro eléctrico. El proceso suele completarse entre 24 horas y 15 días.

¿Qué diferencia hay entre comercializadora y distribuidora?

La distribuidora es la dueña de la red física de cables en tu zona, mientras que la comercializadora es quien te vende la energía, gestiona tu contrato y te envía la factura.

¿Cuánto ahorro real puedo conseguir este año?

Depende de tu perfil, pero en verano, con el uso del aire acondicionado, una buena tarifa puede ahorrarte hasta 120 euros comparada con una oferta tradicional cara.bb

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