El Gobierno abre un ‘call center’ para acelerar la nacionalización y el derecho a voto de los ‘nietos del exilio’

El Gobierno del socialista Pedro Sánchez ha destinado 51.457 € a un servicio telefónico que usará para solucionar quejas y resolver dudas sobre distintas leyes, entre ellas la de Memoria Democrática, aprobada en 2022. Una norma controvertida que está propiciando la nacionalización masiva de nietos de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo o descendientes de emigrantes, consiguiendo así derecho a voto para las próximas elecciones generales.

En concreto, según el expediente al que ha tenido acceso OKDIARIO, el Gobierno justifica la puesta en marcha de este servicio telefónico, a modo de call center, con la necesidad de atender, entre otras, cuestiones relativas a la conocida como ley de nietos del exilio. El objeto del contrato aparece descrito como «un servicio de apoyo administrativo en la gestión y tratamiento de quejas y sugerencias recibidas en la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil», dependiente de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

De este modo, en la memoria justificativa de este contrato, el Ejecutivo señala que «el Área de Nacionalidad gestiona otras actividades y procedimientos administrativos, también muy numerosos, como los recursos de reposición y extraordinarios de revisión, las cartas de naturaleza y las dispensas del requisito de integración, o las solicitudes de nacionalidad al amparo de la Ley 12/2015 (sefardíes), Ley 20/2022, de Memoria Democrática y la Ley 4/2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans».

Para el Gobierno de Sánchez, esta cantidad de solicitudes «genera, a su vez, un volumen considerable de quejas, reclamaciones y consultas». Así, subraya que «a 30 de noviembre de 2025, existe una situación de partida en el conjunto de canales de entrada de quejas de 6.358. Es por ello que, mientras exista esta bolsa de quejas pendientes, se hace necesario acudir a la contratación de un servicio de apoyo para su gestión», sostiene el Ejecutivo.

«Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la introducción de una acumulación de tareas motivadas por necesidades sobrevenidas, como es la ya apuntada de incremento del número de solicitudes de nacionalidad, hace necesario recabar un servicio de apoyo para dar respuesta a la gestión y resolución de las quejas y sugerencias hasta que se pueda regularizar la situación y resolver en plazo», señala el ministerio que dirige Félix Bolaños, que persigue de esta forma que «los ciudadanos no se sientan desatendidos».

La adjudicación de este contrato ha recaído en la firma Betan, S.A. al presentar la «mejor relación calidad-precio». Fueron dos las empresas candidatas a hacerse con este contrato, que tiene un plazo de ejecución de 12 meses.

Efectos en Andalucía

Entretanto, el Gobierno de Sánchez sigue adelante con su proceso de nacionalización masiva de nietos de exiliados o descendientes de emigrantes, que ya está teniendo efectos visibles a nivel electoral.

Tal y como publicó OKDIARIO este martes, el escrutinio general de las elecciones al Parlamento andaluz celebradas el domingo 17 de mayo situó al PSOE como la fuerza más votada entre los españoles residentes en el extranjero, el conocido como voto CERA, tras dispararse el censo un 15% por la ley de nacionalización de nietos del exilio.

Una victoria de los socialistas que llama la atención teniendo en cuenta que el partido de Pedro Sánchez y María Jesús Montero se quedó 19 puntos por debajo del PP de Juanma Moreno en la noche electoral del 17-M. El voto exterior se contó días después.

Según los datos oficiales publicados por la Junta Electoral de Andalucía (JEA), el PSOE fue la formación más votada en la cita del 17 de mayo con 6.703 votos, casi 400 más (un 5,2%) que los 6.307 logrados por el PP andaluz, mientras que Vox fue la tercera formación con más sufragios, sumando 2.961. El total de estos votantes ascendió a 21.583, el 7,14% de los 302.074 electores CERA con derecho a voto en esta cita.

En las anteriores elecciones andaluzas, las del 19 de junio de 2022, últimas en las que hubo voto rogado y sin la influencia de la ley de nacionalización de nietos del exilio (o de Memoria Democrática) aprobada aquel año, el PP fue la fuerza más votada con 1.881 sufragios, 55 más que los obtenidos por el PSOE (1.826). Vox también quedó en tercera posición, con 1.169 votos. El total de votantes de esta categoría ascendió a 7.602, el 2,88% de los 263.504 electores censados. Un porcentaje muy por debajo del registrado cuatro años después.