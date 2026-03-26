El Gobierno de Pedro Sánchez ha nacionalizado a través de la polémica ley de nietos a familiares de emigrantes españoles que salieron de España con anterioridad a la Guerra Civil, es decir, sin ser exiliados políticos. Así lo atestiguan en exclusiva a OKDIARIO los descendientes de una familia que dejó Asturias para instalarse en Chile «el 1 de enero de 1936».

Sin embargo, la ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos, permite obtener la nacionalidad española a descendientes de exiliados que abandonaron España entre el 18 de julio de 1936, fecha de la sublevación militar contra la Segunda República, y el 28 de diciembre de 1978, víspera de la entrada en vigor de la Constitución española.

OKDIARIO ha tenido acceso a diversa documentación personal de esos falsos exiliados que ha servido a sus nietos y bisnietos en Chile para solicitar la nacionalidad española conforme a dicha ley de 2022. Algunos de estos nietos nacidos en el país andino ya poseen el pasaporte español y han volado con él a Asturias, revelan fuentes de la familia.

En los papeles presentados por estos nietos y bisnietos para conseguir la nacionalidad, algunos de los cuales reproduce aquí este periódico, puede comprobarse que tanto el abuelo como la abuela ingresaron en Chile al menos medio año antes del estallido de la Guerra Civil.

Pasaporte de la mujer asturiana que llegó a Chile en enero del 36.

El abuelo/bisabuelo «llegó al país (por Chile) por vía marítima, procedente de su patria (por España), el año 1926», el mismo en que había contraído matrimonio. Posteriormente, también consta que «hizo un viaje a España en enero de 1935, regresando en julio del mismo año», añade uno de los documentos.

Por entonces, su mujer y sus dos hijos seguían viviendo en Asturias, hasta que apenas medio año después, los tres viajaron hasta Chile para instalarse allí la familia al completo. El expediente de la abuela/bisabuela precisa que «llegó al país (por Chile) el 1 de enero de 1936, procedente de España por vía marítima, con pasaporte otorgado en Oviedo y visado por el cónsul de Chile en Barcelona».

Antes de la sublevación militar

De este modo, ambos salieron de España con anterioridad al inicio de la Guerra Civil y la dictadura franquista, por lo que no pueden tener la consideración de exiliados políticos. El hombre, dedicado a la «agricultura» y como «empleado de varias firmas», llegó a Chile por primera vez en 1926, es decir, diez años antes de la sublevación militar en España. Mientras que su esposa y sus hijos pisaron suelo andino para unirse a él el día de Año Nuevo de 1936, según refleja la documentación oficial de entonces.

El abuelo llegó por primera vez a Chile desde España en 1926.

Entretanto, el Partido Popular ha denunciado que la aplicación de esta ley supone un «reemplazo electoral» encubierto. Los nuevos nacionalizados tendrán derecho a voto en las próximas elecciones generales.

Por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, advirtió en una reciente entrevista en OKDIARIO que estas nacionalizaciones, junto a las regularizaciones de inmigrantes, son el nuevo «pucherazo de Sánchez para mantenerse en el poder».

«Las elecciones de 2023 se basaron en la compra nacionalista de la voluntad del pueblo de Cataluña. También jugaron con el desincentivo del voto por correo. Y pienso que ahora pueden estar haciendo lo mismo con las regularizaciones y las nacionalizaciones masivas», señaló la dirigente madrileña.

La mujer y sus dos hijos se unieron al padre en Chile el primer día de 1936.

«Dan el carnet de español a personas que jamás han estado en España y que a lo mejor sus padres tampoco», subrayó Isabel Díaz Ayuso, apuntando directamente a Sánchez como responsable de una estrategia que, a su juicio, no tiene otro objetivo que alterar el mapa electoral antes de las próximas elecciones generales.

«Esto es lo que no se puede consentir», enfatizó la presidenta, recordando que muchos de esos nuevos españoles provienen de países donde nunca han celebrado elecciones democráticas. «¿Cómo vamos a confiar en que el proceso sea democrático si su gobierno no lo es?», planteó Ayuso, exigiendo al Ejecutivo que actúe con transparencia inmediata sobre el alcance real de las nacionalizaciones masivas.

Medio millón ya nacionalizados

A nivel estatal, al cierre del pasado año, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, afirmó que «son 2,4 millones las personas que han pedido cita desde Argentina, Chile, Venezuela o Cuba, entre otros muchos países, para convertirse en nuevos españoles». El trámite de petición se cerró el pasado octubre.

El propio Torres reveló que el Gobierno de Pedro Sánchez había aceptado de momento, esto es, a finales de 2025, en torno a 490.000 solicitudes de nacionalización de hijos y nietos del exilio conforme a la ley de Memoria Democrática de 2022. Esta ley fue aprobada por los socialistas de la mano de los proetarras de Bildu. Todavía muchas peticiones se siguen tramitando, a la espera de conocer nuevos datos actualizados de concesión de estas nacionalizaciones exprés.