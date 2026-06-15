Alejandra Rubio se marca un nuevo reto tras hablar con su padre: ser la primera Campos graduada en Periodismo

Alejandra Rubio decidió, hace tan solo unos meses, retirarse de la televisión y de la vida pública para centrarse únicamente en su familia y en la llegada del segundo bebé que espera junto a Carlo Costanzia. Sin embargo, parece que con la publicación de su primera novela todo ha cambiado. Y es que, además de acudir al plató de ¡De viernes!, también ha sido entrevistada por un medio local andaluz, donde, además de hablar sin tapujos sobre su nueva faceta como escritora, ha desvelado el nuevo paso que se plantea dar en su carrera después de haber tenido una sincera conversación con su padre.

«Mi padre me dijo: ‘Alejandra, ya has hecho lo que te gustaba, has terminado tu carrera de arte dramático. Pero yo creo que ya es hora de que estudies Periodismo’. Yo le dije que tenía razón, que debería estudiar periodismo, pero que ahora iba a tener una hija y que era consciente de que no iba a poder», comenzaba a decir.

A pesar de ello, la hija de Terelu confesaba que se había informado para poder cursar la carrera de periodismo y que le pedían un 80% de asistencia, algo que le era imposible cumplir a día de hoy. «Pero sí que es cierto que me lo tengo que plantear ya. Porque siempre está la crítica fácil de que he trabajado en la televisión y no soy periodista. Entonces tiene que llegar el momento en el que ceda y pueda responder: ‘Pues perdona, sí que soy periodista’. Y ya está. En algún momento pasará», zanjaba.

De seguir para adelante con esta idea, Alejandra Rubio se convertiría en el primer miembro de la familia Campos en obtener una formación académica en Periodismo. Y es que, aunque María Teresa Campos y sus dos hijas, Terelu y Carmen Borrego, han estado ligadas durante décadas al mundo de la comunicación y la pequeña pantalla, lo cierto es que ninguna de ellas cursó estos estudios universitarios. Un paso con el que la joven buscaría, además de ampliar sus estudios, poner fin a las críticas que, durante años, ha recibido por trabajar en televisión sin contar con dicha titulación.

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«Seguramente escriba un segundo libro»

En la entrevista que ha concedido a 101tv, Alejandra Rubio también se ha sincerado sobre los pasos que le gustaría dar en la industria literaria tras publicar su primera novela. Ha asegurado que está viviendo un sueño y que espera vender muchos más ejemplares, a pesar del éxito absoluto que está teniendo en ventas. «Hemos hecho la primera tirada de ejemplares y ha ido muy bien. Vendimos casi 6.000 libros, cuando lo normal para un principiante es hacer una tirada de mil o dos mil», contaba.

Pero esto no ha sido todo, y es que, tras superar las expectativas de su debut literario, la influencer ha señalado que su intención es escribir el segundo libro. «Ya están diciendo que escriba el segundo libro […] Seguramente lo haga», concluía.