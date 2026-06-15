Zendaya brilla en Madrid junto a Tom Holland con un vestido inspirado en el mantón de Manila, un Rolex y unos Louboutin de infarto

Recién casados y de vuelta al universo Spider-Man, Zendaya y Tom Holland han aterrizado en Madrid para presentar Spider-Man: Brand New Day. La pareja, que este fin de semana disfrutó de una cena en el restaurante Trèsde, ha conquistado la capital con una aparición en la que el vestido de la actriz se llevó todo el protagonismo.

Todas las miradas han recaído sobre Zendaya durante su aparición ante los medios en el hotel Four Seasons Madrid. La actriz volvió a demostrar por qué está considerada una de las mujeres mejor vestidas de la industria cinematográfica.

Coordinados en negro, la pareja ofreció una imagen impecable. Tom Holland optó por un elegante traje oscuro con corbata a juego, al que añadió una camisa roja que aportaba contraste y personalidad al conjunto. Zendaya, por su parte, apostó por un espectacular vestido vintage de Christian Cowan.

El diseño, de escote corazón strapless y completamente entallado a su figura, destaca por un bajo asimétrico y un adorno estratégico a la altura de la cadera que potencia una marcada silueta de reloj de arena. Pero el verdadero homenaje a España está en los acabados. El encaje floral que recorre el vestido y la cascada de flecos que nace desde la cadera evocan inevitablemente al mantón de Manila, una de las piezas más emblemáticas de la tradición textil española. Una reinterpretación contemporánea que aportaba movimiento y teatralidad al estilismo sin perder elegancia. La actriz completó el conjunto con un reloj Rolex, joyas de Téfère Jewelry y unos vertiginosos zapatos de Christian Louboutin.

La imagen de la pareja en Madrid tiene además un componente especialmente simbólico. Fue precisamente gracias a Spider-Man como comenzó su historia de amor. Zendaya y Tom Holland se conocieron durante el rodaje de las películas de Marvel y, aunque durante años intentaron mantener su relación alejada de los focos, la química entre ambos era evidente para sus seguidores.

Lo que empezó como una amistad forjada entre rodajes terminó convirtiéndose en una de las historias de amor más sólidas de Hollywood. La pareja confirmó públicamente su relación en 2021 y, desde entonces, ha construido una vida en común marcada por la discreción. Este 2026 han dado un paso más al sellar su compromiso con una boda celebrada en la más estricta intimidad..