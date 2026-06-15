El restaurante donde Zendaya y Tom Holland cenaron en Madrid: una casa de comidas en el corazón de La Latina

El paso de Zendaya y Tom Holland por Madrid ha servido de escaparate internacional para muchos rincones de la ciudad, pero uno de los lugares que más ha llamado la atención es Trèsde, una casa de comidas contemporánea en el barrio de La Latina que está redefiniendo la forma de entender la gastronomía cotidiana en la capital.

Más allá del eco mediático de la visita de las estrellas, lo verdaderamente relevante es el proyecto que hay detrás de Trèsde: un restaurante nacido en el espacio que ocupó la histórica taberna Matritum y que hoy se ha transformado en un concepto culinario muy concreto, basado en la cocina de producto, el servicio cercano y una idea clara de sencillez bien ejecutada. No es un restaurante con estrella Michelin, pero sí un espacio que se mueve en un nivel gastronómico muy cuidado, con técnicas precisas y una filosofía coherente que lo sitúa en la nueva ola de casas de comidas modernas de Madrid.

El proyecto está impulsado por tres amigos de toda la vida, que, tras formarse y trabajar en distintos países, decidieron volver a la ciudad para montar un restaurante íntimo, casi doméstico en su trato, pero ambicioso en su ejecución. El resultado es un local pequeño, acogedor y sin artificios, donde el objetivo es que el comensal se sienta cómodo desde el primer momento.

La base de la propuesta es su formato de menú: una reinterpretación del clásico esquema de toda la vida. Frente a los menús degustación largos y estructurados, aquí se propone una fórmula directa y flexible: un entrante, un plato principal y un postre. Cada bloque ofrece varias opciones que cambian con frecuencia según el mercado y la temporada, lo que permite mantener la frescura del producto y la sorpresa en cada visita.

En cocina está Aitor Sua, chef formado en Francia con experiencia en restaurantes de alto nivel en París. Su estilo se caracteriza por una cocina elegante pero sin pretensiones, donde el protagonismo recae en el producto vegetal, las salsas bien trabajadas y una técnica depurada que evita el exceso. Su objetivo no es impresionar con artificios, sino construir platos equilibrados, sabrosos y reconocibles.

En una visita a Trèsde, el recorrido gastronómico puede incluir elaboraciones como una sopa fría de tomate con matices herbáceos, platos principales donde el pescado se trabaja con fondos intensos pero ligeros, o carnes acompañadas de setas, piñones y emulsiones suaves que aportan profundidad sin saturar el paladar. Todo está pensado para mantener el equilibrio entre tradición y modernidad. El apartado dulce sigue la misma línea: postres clásicos reinterpretados, como fresas maceradas, cremas ligeras o versiones actualizadas de recetas tradicionales francesas, siempre con un enfoque de sencillez bien ejecutada.

El ambiente del restaurante es otro de sus grandes valores. El restaurante escogido por Zendaya y Tom Holland apuesta por un servicio cercano, atento y sin rigideces, acompañado de una bodega breve pero bien seleccionada. No hay pretensiones de lujo ni teatralidad, sino una búsqueda constante de comodidad y autenticidad.