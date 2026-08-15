Confirmado por Marvel: el nuevo reparto de los X-Men se hace oficial con Adam Driver como villano

Había muchos rumores sobre los futuros nuevos integrantes de la Patrulla X. Ahora, Marvel por fin lo ha hecho oficial en la D23 Expo: el casting de los X-Men ya está aquí. Aunque todavía queda bastante para que los veamos en acción, pues el equipo de Kevin Feige quiere lanzar el reinicio tras los acontecimientos que veremos en Vengadores: Secret Wars, cinta programada para llegar a las salas en 2027. Pero, ¿quiénes son los rostros que encarnarán a la próxima generación de mutantes?

Antes de ver a la siguiente selección de perfiles dando vida a los alumnos y enemigos de la Escuela Xavier para Jóvenes Talentos, algunos de los roles clásicos que llevan interpretando a dichos superhéroes desde la primera adaptación en el año 2000 tendrán una supuesta despedida en Vengadores: Doomsday. James Marsden volverá a ser Cíclope, Ian McKellen se pondrá en la piel de Magneto, Alan Cumming será Rondador Nocturno, Kelsey Grammer será Bestia, Rebecca Romijn repetirá como Mística y, por supuesto, Patrick Stewart volverá a sentarse en la icónica silla de Charles Xavier. Todo esto tras la reincorporación de Channing Tatum como Gambito, tras su divertida aparición en Deadpool y Lobezno.

Jake Schreier (Thunderbolts) es el encargado de dirigir el proyecto que todavía no tiene título oficial. Sabemos eso sí que el realizador estadounidense contará con sus guionistas habituales, Joanna Calo y Lee Sung Jin, responsables de la miniserie Bronca, y con el debutante Michael Leslie. Sin más dilación, estos son los actores ya confirmados para el esperado regreso de los X-Men.

Confirmado: Este el es reparto de la nueva película de los X-Men

Sadie Sink es Jean Grey

La noticia no sorprenderá a quien haya visto Spider-Man: Brand New Day. La actriz de Stranger Things asumirá el papel de una de las mutantes telépatas más poderosas del universo mutante. Sink sustituye así a las dos anteriores estrellas que habían dado vida a Jean Grey: Famke Janssen en la trilogía original y Sophie Turner en el malogrado reboot firmado por la Fox, antes de la compra de Disney.

Samara Weaving es Emma Frost

No es un personaje tan conocido para el público ajeno al ecosistema de las viñetas, pero Emma Frost llegó a ser la líder de la Patrulla X tras sus inicios como villana. Al igual que Grey, es durante un tiempo el interés romántico de Cíclope. La elección de Samara Weaving parece inmejorable. Sobre todo después de que esta haya ganado popularidad gracias a la dilogía de Noche de bodas.

Kit Connor es Cíclope

Tras varios rumores, al final la estrella de Heartstopper es quien se ha hecho con el rol del poderoso mutante, líder y mano derecha del Profesor Xavier. Posiblemente, el reboot buscará devolverle al superhéroe el valor que no tuvo representado en las primeras adaptaciones de los personajes creados por Stan Lee y Jack Kirby.

Maya Boyd es Tormenta

Maya Boyd has been cast as Storm in ‘X-MEN’. In theaters on May 5, 2028. pic.twitter.com/lsWkA0nn6Y — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 15, 2026

Es la actriz más desconocida del nuevo reparto. Hasta ahora, esta intérprete norteamericana no había aparecido en ningún proyecto relevante más allá de varios cortometrajes. Asumir el perfil de la mutante con habilidades climatológicas será una fantástica rampa de salida para su carrera.

Christopher Abbott es Charles Xavier

Christopher Abbot tiene por delante el reto de recoger el testigo de las imborrables interpretaciones de Stewart y James McAvoy. Se dio a conocer en la serie de Girls como Charlie, el novio formal de Marnie al inicio de la ficción creada por Lena Dunham. Años después ha tenido una ecléctica carrera repleta de producciones autorales como Pequeñas criaturas (2023) o la reciente El testamento de Ann Lee (2025). Antes de verle como el tutor de la nueva generación de mutantes, Abbot estará presente en la miniserie de Al este del Edén que prepara Netflix.

Inde Navarrete es Pícara

Estaba claro que, más pronto que tarde, a Inde Navarrete le iba a llegar su primer papel comercial. Eso sí, la rumorología la situaba más bien dentro del rol de la nueva mística y no como la sustituta del personaje al que dio vida por primera vez Anna Paquin. La protagonista de Obsession viene de recaudar 475 millones de dólares en la taquilla internacional y, según la prensa internacional, no sería nada extraño que recibiese una nominación al Oscar por su papel de Niki.

El gran villano: Adam Driver es Míster Siniestro

Adam Driver não pôde estar no evento, mas enviou um vídeo confirmando sua participação em X-Men, e até brincando com os rumores de ser Magneto pic.twitter.com/sqUZ03Xev6 — Marvel News (@BRMarvelNews) August 15, 2026

No salió demasiado bien parado de su relación con Disney en el papel de Kylo Ren. No obstante, Adam Driver regresa al blockbuster comercial para dar vida a Míster Siniestro, uno de los villanos más peligrosos y brillantes de Marvel.

La nueva película de los X-Men llegará a los cines el 5 de mayo de 2028.