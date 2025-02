Kevin Feige revela cuáles son sus 3 momentos favoritos de Marvel en el cine

Hubo un tiempo en el que «ponerse al día» con las películas del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) no suponía una odisea de extenuante visionado fílmico. Entre otras cosas, porque las serie todavía no habían abierto una veda donde el ritmo de estrenos y el seguimiento de los espectadores, comenzaba a distanciarse cada vez más. De hecho, parte de la bajada de calidad en la era posterior a Thanos. Situación corregida con una reducción de estrenos al año por parte del CEO de Disney, Bob Iger y por supuesto, por el productor ejecutivo y líder creativo de la IP más lucrativa de la casa del ratón, Kevin Feige. Este último ha sido el encargado de diseñar la estrategia de fases, decidiendo-casi siempre-a la perfección qué películas llegaban a las salas y en qué orden, además de escoger a cineastas como los hermanos Russo para la la recta final de una de las sagas más longevas y apasionantes del cine comercial. Pero, de todas las secuencias épicas que encontramos en los filmes de Marvel…¿Cuáles son las favoritas del hombre que entre bambalinas controla la dirección de las narrativas del estudio?

Puede que el éxito de Deadpool y Lobezno haya rebajado un poco el tono de alarma existente sobre varios fracasos puntuales del sello, pero por el camino, al UCM todavía le faltan estrenar algunas producciones muy complicadas de rentabilizar por parte de la taquilla. Como por ejemplo Thunderbolts o el problema más serio: Capitán América: New Brave World. Una noria de expectación y de emociones para los marvelitas, quienes por otra parte esperan la llegada del verano para poder ver el reboot de Los Cuatro fantásticos. Hito al que se suma el regreso de Anthony y Joe Russo y por supuesto, la reincorporación de Robert Downey Junior como el Dr. Doom. No sabemos si la inminente llegada de los futuros y prometedores largometrajes traerá momentos tan fantásticos como el de las anteriores cintas, pero Feige reveló recientemente cuáles eran sus tres momentos favoritos de la historia de Thor y compañía.

(A continuación se mencionan spoilers de la Fase 4 y 5 del UCM).

Los 3 momentos favoritos de Kevin Feige

1-El chasquido de Iron Man

No hace falta ser el un jefazo de Marvel para saber que el momento de la derrota final de Thanos es tan épico como para convertirse en pura mitología del blockbuster. En un principio, en el guion no estaba escrito lo que el benefactor tecnológico de los Vengadores debía decir tras el chasquido con el guantelete. Así que ahí estaba la maravillosa improvisación de «Y yo…soy Iron Man».

Tony Stark aparecía con todas las gemas en su poder y hacía desaparecer a Thanos y a todo su ejército, sacrificándose y convirtiéndose en una leyenda del mundo de los superhéroes. Ahora, Downey Junior vuelve reconvertido en otro personaje. Pero, ¿Tendrá alguna conexión con su anterior rol?

2-El momento de los portales

Sí, Feige no es muy origina a la hora de escoger momentos. Porque si el chasquido de Stark es un acontecimiento legendario dentro del universo de la franquicia. Porque el momento de los portales es la primera vez donde comprobamos cómo el anterior acto de Hulk con el guante sí ha traído de vuelta a todos los superhéroes desaparecidos en Infinity War. Eso sí, lo hace con el aviso de Anthony Mackie a Steve Rogers (Chris Evans), explicándole que mirase a su derecha. Una referencia a su primer encuentro en Civil War. Ante un nuevo ejercito de superhéroes que puede plantarle cara a las huestes de Thanos, el Capitán América entonces su frase estrella: «Vengadores, reuníos».

3-La primera aparición de Black Panther

Esta es la más sorprendente de las decisiones de Kevin Feige, pues no suele ser demasiado recordada por los fans. Sin embargo, al de Boston le fascina la batalla que Black Panther tiene con el Soldado de Invierno y Steve Rogers en Capitán América Civil War. Una lucha que se desarrolla además, como una persecución adrenalínica francamente bien coordinada y por qué no decirlo, sencillamente espectacular.

Los próximos estrenos de Marvel

Como ya hemos mencionado al principio del artículo, el termómetro de la buena salud de Marvel no se podrá medir del todo con Brave New World. El presupuesto del proyecto ha sido completamente desmesurado (se habla de una inversión entre los 250 y 300 millones de dólares), por lo que será muy complicado que Disney encuentre beneficios en el primer largometraje en solitario de Anthony Mackie.

Capitán América: Brave New World llegará a los cines el próximo 14 de febrero. Pero donde comprobaremos realmente el estado y feeling con el público será en la llegada de Thunderbolts, el 30 de abril. Independientemente de los resultados de ambas, la major no contempla bajo ningún concepto que la proyección global de Los Cuatro fantásticos: First Steps no sea un taquillazo espectacular el 25 de julio.