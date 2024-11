‘Capitán América 4’ puede ser un nuevo desastre para Marvel: ha costado más de 300 millones de dólares

Todo apuntaba a un 2025 tranquilo para Marvel, pero los problemas de Capitán América 4 le van a suponer al estudio recibir el nuevo año con un más que probable nuevo fracaso económico. Una situación todavía más sangrante viniendo del éxito comercial de Deadpool y Lobezno y siendo la temporada anual donde propuestas de cierto reclamo como Thunderbolts y Fantastic Four: First Steps llegarán a la gran pantalla. Para más inri, en la televisión Disney + estrenará la esperada Daredevil: Born again. Así que sí, la primera película en solitario para Anthony Mackie siendo el nuevo héroe de las barras y estrellas.

Los problemas de desarrollo de Capitán América 4 no son ningún secreto. Al desarrollo de la película de Julius Onah le ha pasado de todo. Desde retrasos en la producción debido a la pandemia del Covid-19 a las dos grandes huelgas que vivió Hollywood el pasado año. Aunque sobre todo, las piedras en el camino para este nuevo héroe resuenan más por todas las dudas respecto a su dirección creativa, más allá de esos factores externos e incontrolables para el proyecto. Cambios y polémicas iniciados desde el propio nombre. En un principio, esta cuarta entrega iba a tener la coletilla de «New World Order» (Nuevo orden mundial), generando críticas por las connotaciones políticas y transformándose finalmente en «Brave New World» (Un nuevo mundo). El equipo consideró que el cambio en el título serviría para evitar las consideraciones negativas, pero entonces la cuarta entrega entro en otras tantas polémicas como la incorporación de Sabra, una superheroína israelí, la cual inició toda una serie de preocupaciones sobre las representaciones estereotipadas en un momento complicado para representar a palestinos y árabes.

No obstante, el mayor de los retos para Capitán América 4 es el de tener algún tipo de sentido narrativo, después de la incorporación de nuevos actores e incontables guionistas. Una deriva que le ha llevado a ser uno de los proyectos de Kevin Feige con más reshoots (nuevas grabaciones). Un aumento presupuestario desmesurado que ha llevado a que este «thriller conspiranoico» tenga una partida económica superior a la de obras magnas de la casa de las ideas como Vengadores: Endgame.

‘Capitán América 4’: nuevas grabaciones

El proceso de nuevas grabaciones ha sido bastante habitual en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). De hecho, películas triunfantes como Spider-Man: Sin camino a casa o Doctor Strange y el multiverso de la locura tuvieron que recurrir a esta práctica, normalmente utilizada en filmes con una fuerte carga de efectos especiales. Lo que no es tan normal es la grabación de dichos reshoots, tres meses antes del estreno.

La información llega a través del periodista de World of Reel, Daniel Richman, quien ha explicado que esta sería la tercera ronda de regrabaciones. Desde el estudio parecen justificar la práctica como algo normal, pero lo cierto es que ninguna aventura superheroica de la marca en el audiovisual ha pasado por esta especie película llena de parches y correcciones.

Sea como fuere, la realidad es que Capitán América 4 ha acudido al set de nuevo por culpa de los malos resultados en los llamados ‘test Screenings’ (pruebas con público). Al público no le ha gustado nada ese material final y lo peor es que no es algo que tenga que ver únicamente con la audiencia. A principios de este año, el rodaje ya se enfrentó a tener que regrabar varias escenas porque los directivos consideraron en su momento que las escenas de acción no alcanzaban el nivel necesario para una producción de esta índole.

Un presupuesto inasumible

Con el descalabro de The Marvels en 2023, podría parecer que desde el estudio habrían aprendido la lección de no pasarse con los presupuestos en ficciones de poco reclamo. La secuela espiritual de Capitana Marvel le costó al estudio unos 375 millones de dólares, una inversión que de ningún modo iba a poder rentabilizarse en el box office mundial. La propuesta de Nia DaCosta terminó recaudando 200 millones, originando unas pérdidas que ponían en jaque al futuro desarrollo de la franquicia.

Desgraciadamente, Capitán América 4 tiene toda la pinta de seguir esa misma senda. Con una inversión similar a la de la cinta protagonizada por Brie Larson, la película número 35 del UCM necesitaría alcanzar los 800 millones de dólares en la cartelera mundial para poder obtener beneficios. El objetivo es poco probable, teniendo en cuenta el estado crítico en el que se encuentra el mercado de la exhibición y el poco reclamo del sustituto de un pilar comercial tan fundamental como fue en su momento el Steve Rogers de Chris Evans.

Capitan América: Brave New World llegará a los cines el próximo 14 de febrero de 2025.