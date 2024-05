Menos películas de Marvel en el futuro: Bob Iger quiere que el UCM se centre en la calidad

El Universo cinematográfico de Marvel (UCM) vive una profunda crisis creativa. Algo que sin ser excusa, comparte en general buena parte de Hollywood. Nunca antes en la historia del celuloide, los estudios había tenido una dependencia tan importante de los estudios para atraer el público a las salas. Contexto que se extrapola al cine de superhéroes en términos de «saturación» o «fatiga», pues la perdida de calidad y el cansancio por mantenerse al día resultan, agotadores para los espectadores. Esta sensación no es una opinión baladí, pues se contrasta con datos que evidencian la falta de interés en el género con fracasos económicos sonoros de la talla de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía y The Marvels en La casa de las Ideas y con casos como The Flash en DC. Sin embargo, tanto esa saturación como el cinturón a nivel de inversión que se va a aplicar la industria, van a cambiar el rumbo de estas adaptaciones, produciendo muchas menos películas y series y priorizando la calidad, según el CEO de Disney, Bob Iger.

Después de superar una profunda crisis y tensión interna junto a su principal detractor, Nelson Peltz, Iger pretende mejorar la calidad de las salidas de sus superhéroes, reduciendo su número de entregas, precuelas, secuelas y spin-offs. Una salida lógica viendo los números de los últimos años. Durante la última conferencia telefónica sobre los resultados de Disney, Iger presentó un nuevo plan para Marvel: la compañía reducirá su oferta a sólo dos series de televisión y un máximo de tres películas por año.

Una disminución lenta del volumen

Esta senda, marca un retroceso significativo con respecto a su producción anterior, en la que hasta cuatro series y películas inundaban la zona anualmente. «Vamos a disminuir lentamente el volumen», comenzaba explicando Iger sobre un cambio que priorizará la calidad sobre la cantidad y que sobre todo, se centrará en Marvel. Con cierto optimismo, el director ejecutivo de la major expresó que el objetivo general de la marca era extraer secuelas de alto calibre de la propiedad intelectual de los cómics.

Unos recortes que se esperan del mismo modo, en la pequeña pantalla, donde el estudio ha sido especialmente amplio, contando historias de personajes que no levantaban demasiado interés para la audiencia. Uno de esos ejemplos es Agatha, la serie spin-off de Wandavision que seguirá su curso, pero que en cierto modo, poco sentido tiene a estas alturas. Para entender la idea, Iger puso a Toy Story 5 y Del revés 2 como ejemplos de cómo aprovechar las propiedades conocidas que son más fáciles y económicas de comercializar.

2024 ya tiene menos estrenos del UCM

Las palabras de Bob Iger sobre la reducción de entregas en el UCM no nos pilla de sorpresa, pues es algo que ya se ha aplicado este 2024. Antes, encontrábamos un mínimos de tres películas al año y otras tres series para Disney +. En el presente año, Marvel sólo se proyectará en la gran pantalla a través de Deadpool y Lobezno, mientras que en formato de serie veremos Ironheart, Agatha: Darkhold Diaries y Marvel Zombis.

En cambio, 2025 tendrá otra vez cierta repercusión a lo largo del calendario, gracias a IPs importantes, de la talla de Capitán América: Nuevo Orden Mundial, Thunderbolts y Los cuatro fantásticos. Del mismo modo, se espera que el reboot de Blade pueda verse el próximo año, aunque las complicaciones en la preproducción están resultando muy complejas.

Grandes franquicias como termómetro

Desde Marvel para quedarse tranquilos y seguros con el futuro del UCM, quieren saber cuando antes si sus propiedades intelectuales más populares siguen respondiendo como siempre a nivel de números. Por eso, proyectos como la tercera parte del mercenario bocazas o Los cuatro fantásticos de Pedro Pascal funcionarán como un termómetro para saber el estado del interés real de su público más fiel. Pues los mayores fracasos que ha sufrido la compañía, los ha tenido en torno a personajes que no gozaban de un apoyo masivo.

Como complicación añadida, el rumbo concluyente de los superhéroes titulares deberá enfrentarse a un nuevo villano, pues a todas luces parece que el equipo creativo de Kevin Feige quiere apartar definitivamente a Kang el conquistador de la ecuación, tras el polémico despido de Jonathan Majors.

Deadpool y Lobezno llegará a los cines el próximo 25 de julio, mientras que para ver el reboot de la familia de los Cuatro Fantásticos, habrá que esperar hasta el 30 de abril de 2025.

