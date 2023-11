‘The Marvels’ sigue en su caída libre en la taquilla mundial

Para muchos, el fracaso económico de The Marvels no es ninguna sorpresa. Y no porque la tendencia del género (que también) apuntase hacia ello, si no que además la secuela espiritual de Capitana Marvel partía con un handicap descomunal: su presupuesto de 250 millones de dólares. Siendo de esta forma, una de las películas más caras del UCM, tan sólo por detrás de las historias de Los Vengadores.

A una escala global, The Marvels lleva un acumulado internacional de 187,1 millones de dólares al cerrar su tercer fin de semana, con 76,9 millones de dólares en suelo estadounidense y 110 , 2 millones fuera de las fronteras nacionales. Este fin de semana, ocupó el sexto puesto en la taquilla norteamericana, con una caída del 37%. Además, la película número 33 del UCM corre el riesgo de ni siquiera pasar la barrera de los 100 millones en su cartelera de origen.

Por el momento, la cinta ostenta el desgraciado récord de ser la que menos ha recaudado de todo el UCM, bastante alejada de la que hasta el momento era la historia con menos “punch económico” en las salas, El increíble Hulk. La cinta interpretada por Edward Norton recaudó 265 millones de dólares, siendo la única película que al parecer podría adelantar a nivel de recaudación. Ya que las siguientes películas menos lucrativas de la compañía, Viuda Negra, Eternos y Capitán América: El primer vengador, están demasiado lejos ya de lo que pueda conseguir el nuevo grupo de superheroínas liderado por Carol Danvers (Brie Larson).

¿Cuánto necesita ‘The Marvels’ para comenzar a obtener ganancias?

Según los datos, para comenzar a ser un producto rentable con ese elevado presupuesto, necesitaría alcanzar los 700 millones de dólares en el mercado internacional. Además cie con este descalabro económico, el filme dirigido por Nia DaCosta ha de convivir con una calificación de críticas negativas, obteniendo una B en CinemaScore, la más baja por parte del público de la franquicia.

La película sigue actualmente en las salas de cine, pero quizás no tarde demasiado en aparecer por la plataforma de Disney +. Normalmente, estos proyectos que no terminan de cuajar en las salas, suelen terminar antes en el catálogo de la Casa del Ratón.