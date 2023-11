Bradley Cooper asegura que regresaría de inmediato para ‘Resacón 4’

La trayectoria de Bradley Cooper ha cambiado mucho desde que Resacón en las Vegas le pusiese en la órbita de Hollywood en 2009. Desde entonces, el actor ha confeccionado una carrera con papeles cómicos, pero también con la búsqueda del reconocimiento por parte de la industria que lo situase cada vez más cerca de los Premios Oscar. Con ello, dio el salto a la dirección en 2018 con Ha nacido una estrella y en los próximos días, podremos ver Maestro, su nueva propuesta delante y tras las cámaras en la que contará parte de la vida del compositor Leonard Bernstein. Pero, a pesar de este salto cualitativo en su estatus dentro del negocio, a Bradley Cooper no se le caen los anillos al decir sin ningún tipo de dudas que regresaría para una Resacón 4.

Promocionando precisamente Maestro, Cooper habló en una entrevista reciente de su amor a la franquicia y cómo esta le ayudó a convertirse en una superestrella. Eso sí, sólo lo haría si sus compañeros de reparto y el director también lo hacen: “Probablemente haría Resacón 4 al instante. Sólo porque amo a Todd (Phillips), amo a Zach (Galifianakis), amo tanto a Ed (Helms), probablamente lo haría”.

Y es que parece mentira, pero ya han pasado 10 años desde que Resacón 3 llegó a los cines. La tercera parte tuvo ciertamente críticas negativas y sin embargo, consiguió recaudar unos 362 millones de dólares, con un presupuesto que rondaba los 100 millones. No obstante, Cooper ve muy complicado que tras el éxito de Joker, Phillips quiera volver a este tipo de películas “alguna vez”. El cineasta obtuvo tres estatuillas por su historia de origen interpretada por Joaquin Phoenix y en 2024 estrenará la segunda parte, Joker: Folie a Deux.

‘Maestro’: ¿Camino hacia el Oscar?

Tras su estreno en el pasado Festival de Cine de Venecia, las críticas no han acompañado a la segunda aventura de Copper como director y eso que tenía todas las papeletas de ser una de las claras favoritas de cara a los Oscar de 2024. A pesar de ello, Maestro podría arrancar alguna nominación aunque vaya a quedarse algo alejada de otros grandes títulos del año como Killers of the Flower Moon, Oppenheimer o Barbie.

Bradley Cooper ha estado nominado en 5 ocasiones a las estatuillas doradas. Como actor tres años seguidos por El lado bueno de las cosas, La gran estafa americana y El francotirador. En 2019, la Academia también lo consideró como intérprete por Ha nacido una estrella, aunque estuvo mucho mejor posicionado en el proyecto con una nominación tanto al mejor guion adaptado como a mejor película.