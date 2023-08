La familia de Leonard Bernstein se pronuncia tras las duras críticas hacia Bradley Cooper

La plataforma de Netflix ya comienza a promocionar algunos de los proyectos que estarán disponibles, próximamente, durante la temporada 2023/2024. Uno de ellos será la película de Maestro, que explora la vida de Leonard Bernstein y el romance que vivió con su mujer, Felicia Montealegre.

El largometraje contará con la interpretación de Bradley Cooper, quien se pondrá bajo la piel del compositor. El primer adelanto de la producción ya ha salido a la luz y los comentarios negativos no han tardado en llegar. El motivo de ello se debe a que el actor aparece con una prótesis en la nariz, lo que han denominado como «Jewface» («cara de judío») y consideran que proyecta una visión estereotípica y falsa de la población judía.

Debido al revuelo generado, la familia de Leonard Bernstein ha publicado un comunicado en Twitter (X). «Bradley Cooper nos incluyó a los tres en cada paso de su increíble viaje mientras rodaba la película sobre nuestro padre. Nos conmovió hasta la médula ser testigos de la profundidad de su compromiso, su amoroso abrazo a la música de nuestro padre y la desbordante alegría que le aportó a su exploración», comienzan explicando.

Unas palabras que fueron expresadas por los hijos de Bernstein, Jamie, Alexander y Nina, y con las que mostraron su apoyo absoluto al equipo de la película. «Nos rompe el corazón ver cualquier tergiversación o malentendido de sus esfuerzos. Es cierto que Leonard Bernstein tenía una nariz bonita y grande. Bradley decidió utilizar maquillaje para aumentar su parecido y nos parece muy bien. También estamos seguros de que a nuestro padre le habría parecido bien», agregan.

(1/6) From Jamie, Alexander, and Nina Bernstein:

Bradley Cooper included the three of us along every step of his amazing journey as he made his film about our father. pic.twitter.com/y9xZWDotJe

— Leonard Bernstein (@LennyBernstein) August 16, 2023