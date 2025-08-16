Adiós a las mamparas de ducha: su sustituto ya está aquí y es más práctico, lo dice una arquitecta

Las mamparas de la ducha han sido en los últimos años una herramienta imprescindible en todas las casas de España. La arquitecta Belén García Fernández ha concedido una entrevista en un medio especializado en decoración en el que ha desvelado las alternativas y las últimas tendencias en España en este 2025 con respecto a las mamparas de la ducha. Consulta en este artículo todo lo que debes saber si quieres hacer una obra en el baño de tu casa y quieres apostar por la modernidad.

Las clásicas mamparas de la ducha también están pereciendo ante la última ola de modernismo en las viviendas. Este elemento ha estado perenne en los últimos años en las casas españolas con el claro objetivo de no inundar un baño a la hora de tomar una ducha. Ahora, con las nuevas innovaciones arquitectónicas, se están suprimiendo para dar lugar a otro tipo de construcciones que describe esta profesional del estudio Ubicca, una empresa especializada en la materia.

Belén García Fernández ha dejado claro que las nuevas construcciones que sustituyen a las mamparas de ducha actualmente buscan «potenciar la ligereza y amplitud de los baños, creando una sensación de continuidad entre la zona de ducha y el resto del espacio». Esto se debe a que las «mamparas de duchas convencionales, con sus complejos perfiles y accesorios, lo dificultan», afirma en esta entrevista. Por ello, ahora el claro objetivo de los interioristas es intentar «minimizar la presencia de la mampara» y que sea «siempre desde una perspectiva sofisticada».

Las alternativas a la mampara de ducha

En esta entrevista que ha concedido a El Mueble, esta arquitecta da una serie de alternativas al uso de las mamparas de baño. Para ello, Belén García Fernández dice que «separar la zona de ducha como un espacio independiente mediante una división sólida se ha convertido también en una solución cada vez más popular». «En este caso, lo ideal es trabajar con proporciones y un acceso cuidadosamente diseñado que permita evitar salpicaduras, prescindiendo de la necesidad de puertas para evitar la acumulación de agua y la humedad en los perfiles, minimizando así el riesgo de deterioro», apunta.

Por ejemplo, una alternativa a las mamparas de baño puede ser la colocación de un panel fijo de vidrio, buscando que «el cerramiento pase desapercibido y que no rompa la continuidad del espacio». Otra opción que destaca son las puertas empotradas que se pueden esconder para acceder a la ducha.

En los últimos años también van ganando terreno a las mamparas de baño las duchas de obra, que hacen que este elemento no sea necesario a la hora de tomar una ducha. Este espacio es hecho por los albañiles en la construcción de la vivienda o la remodelación y, en sus distintas formas, impedirá que el agua salga al resto del baño. También se puede separar la zona del tocador con un muro.

Esta arquitecta también presenta otras alternativas a las mamparas de la ducha, como la colocación de un panel fijo y estiloso, preferiblemente de color blanco para ganar luminosidad. Otra de las opciones que pone encima de la mesa esta profesional es colocar cortinas vintage para que hagan de mamparas de ducha.