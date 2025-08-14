La solución para limpiar el cristal de la ducha en segundos y que dure limpio mucho tiempo según un ingeniero químico

Un ingeniero químico ha dado con la solución para limpiar el cristal de la ducha en segundos y que te durará mucho tiempo. Algo que puede cambiarnos la vida o, al menos, la manera de limpiar una de las partes de la casa que más cuesta mantener en perfectas condiciones. Sobre todo, si tenemos en cuenta el uso que le damos a esta mampara, que debe estar lo más limpia posible, de la mejor manera posible. Con detalles que pueden cambiarlo todo de forma extraordinaria.

Un sueño hecho realidad para limpiar el cristal de la ducha

Esta es la solución que estabas esperando para limpiar el cristal de la ducha

Diego Fernández a través de sus publicaciones en redes sociales y libros nos explica que la mejor manera para limpiar la mampara de la ducha es: «La forma correcta de limpiar el vidrio de tu ducha es esta. Primero, aplicar un desengrasante o una solución de 500 mililitros de agua con una cucharadita de jabón líquido para platos, pasar la esponja y limpiar. A continuación, usar el ácido, que podría ser vinagre industrial o de limpieza. Luego limpiar o enjuagar».

Secado diario: Después de cada ducha, pasa una espátula de goma o un paño seco sobre el vidrio para evitar la acumulación de gotas de agua y restos de jabón.

Limpieza semanal: Usa una mezcla de agua tibia y vinagre blanco para eliminar la cal. Rocía la solución sobre la mampara, déjala actuar unos minutos y luego limpia con un paño de microfibra.

Enjuague y secado: Asegúrate de enjuagar bien con agua limpia y secar con un paño seco para evitar marcas.

