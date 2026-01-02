Ni yeso ni pintura: este es el truco definitivo y sencillo para tapar las grietas en las paredes en pocos pasos

Las grietas en las paredes son un problema muy común que afecta a muchas viviendas. Aunque no siempre suponen un riesgo estructural, sí que pueden afectar a la estética y al aislamiento térmico y acústico de la casa. Por eso, es importante repararlas cuanto antes y evitar que se agranden o se extiendan. Lo mejor para taparlas es la masilla, pero en el caso de que no tengas o que desees una solución casera, será bueno conocer el truco definitivo y sencillo para sellar las grietas en las paredes en pocos pasos.

El truco para sellar las grietas en las paredes en pocos pasos

Existen muchos productos y técnicas para sellar las grietas en las paredes, pero la mayoría de ellos requieren de herramientas especiales, materiales costosos o una gran habilidad. Sin embargo, hay un truco definitivo y sencillo que te permitirá sellar las grietas en las paredes en pocos pasos y con resultados sorprendentes. Se trata de usar bicarbonato de sodio y pegamento blanco, dos ingredientes que seguramente tienes en casa o que puedes conseguir fácilmente.

El bicarbonato de sodio es un compuesto químico que tiene muchas propiedades y usos, entre ellos, actuar como un agente de relleno y endurecimiento. El pegamento blanco, por su parte, es un adhesivo que se usa para unir diferentes materiales, como el papel o la madera. Al mezclar estos dos ingredientes, se forma una pasta que se puede aplicar sobre las grietas y que se seca rápidamente, creando una superficie lisa y resistente.

Para usar este truco, solo necesitas seguir estos pasos:

Limpia la zona de la grieta con un paño húmedo para eliminar el polvo y la suciedad.

Mezcla en un recipiente una parte de bicarbonato de sodio y una parte de pegamento blanco hasta obtener una pasta homogénea. Puedes ajustar la cantidad según el tamaño de la grieta que quieras reparar.

Aplica la pasta sobre la grieta con una espátula o con los dedos, presionando bien para que penetre en el interior. Rellena toda la grieta y alisa la superficie con la espátula o con un paño húmedo.

Deja que la pasta se seque por completo , lo que puede tardar entre 15 y 30 minutos, dependiendo de la temperatura y la humedad del ambiente.

Una vez seca, la pasta habrá formado una capa dura y blanca que habrá sellado la grieta. Si quieres, puedes pintar sobre ella con el color que prefieras para que quede más disimulada.

Y así de fácil y rápido puedes sellar las grietas en las paredes con bicarbonato de sodio y pegamento blanco. Este truco es muy efectivo para reparar grietas pequeñas o medianas, de hasta unos 5 milímetros de ancho. Para grietas más grandes o profundas, es recomendable consultar con un profesional o usar otros métodos más adecuados.