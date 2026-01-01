OKDIARIO adelantó meses antes el estrepitoso fracaso de la OPA del BBVA sobre Sabadell cuando publicó el 7 de julio de 2025 que el banco barajaba reducir el umbral de éxito al 30-35% para salvar la cara. El corresponsal económico Eduardo Segovia documentó cómo la operación «pintaba mal casi desde el principio» y desveló en exclusiva los tres factores que la tumbaron: las condiciones del Gobierno que prohibían fusionar durante tres años, la obligación de pagar impuestos que supuso «un golpe mortal», y la venta de TSB al Santander. El resultado final fue aún peor: apenas el 25% del capital, quedando por debajo incluso del nuevo umbral rebajado, mientras Carlos Torres «se negó a dimitir tras el batacazo como buen español». Este diario también reveló más exclusivas cuando el 25 de octubre de 2025 pubicó que un informe de la patronal europea de redes eléctricas había reconocido que el día del gran apagón la red española no tenía capacidad de reacción por exceso de renovables.

OKDIARIO destapó múltiples irregularidades en el sector público y mediático. Este diario reveló el 18 de marzo de 2024 que Silvia Intxaurrondo dejó de cobrar a través de una sociedad tras una inspección a Telemadrid en 2019 que detectó que la periodista y otros 22 compañeros incurrían en irregularidades al cotizar como autónomos en vez de empleados, con una sanción de 387.665 euros. Posteriormente, OKDIARIO publicó el 2 de junio de 2025 que la Inspección de Trabajo investigaba a RTVE por contratar a Intxaurrondo a través de una sociedad, y Carlos Ribagorda reveló el 8 de octubre que la corporación pública rebajó el sueldo a la presentadora en más de 100.000 euros al año tras la inspección, demostrando cómo las televisiones públicas permitían fraudes laborales a sus estrellas mediáticas.

Las exclusivas de OKDIARIO en el sector industrial y de defensa destaparon derroches millonarios del dinero público. Este diario reveló que SAPA lleva 20 años recibiendo ayudas del Gobierno para fabricar una pieza de vehículos militares que no funciona, con el Ejecutivo preparando una nueva inyección millonaria a través del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva. «Tanto SAPA como General Dynamics se han precipitado al presentar como un nuevo proyecto algo que lleva dos décadas en marcha y financiado con dinero público», según fuentes del sector consultadas por este periódico. La transmisión SG 850, que debía sustituir a las alemanas Renk en los vehículos Pizarro, acumula desde 2004 «informes técnicos negativos, fallos recurrentes y rescates» financieros, demostrando el despilfarro sistemático en proyectos militares que nunca funcionan.

OKDIARIO también adelantó exclusivas clave en el sector aeronáutico y mediático. Este diario publicó el 1 de agosto de 2025, tras tener acceso al informe de Bruselas, que la Comisión Europea rechazaría de nuevo en los próximos días la compra de Air Europa por parte de Iberia, pese a las concesiones ofrecidas por el grupo IAG controlado por Qatar que incluían renunciar hasta el 52% de los vuelos. Competencia consideraba que «se pierde calidad en algunos vuelos, cantidad en otros y, además, el precio se incrementará en casi todos los escenarios», bloqueando definitivamente la fusión. En el sector mediático, OKDIARIO reveló el 20 de febrero de 2025 que Oughourlian dijo «no» al canal de TV de Prisa, abriendo la «guerra total» con los accionistas españoles en una batalla por el control del grupo de comunicación.

Desde OKDIARIO, Alba Martín también dio a conocer el 19 de noviembre de 2025 que Prisa había gastado cerca de un millón de euros para indemnizar a Pepa Bueno tras salir de El País.

Las exclusivas en el sector de la distribución y el consumo tampoco quedaron atrás cuando el 3 de septiembre de 2025 se reveló en OKDIARIO que PrivéeBrands compraba Marypaz por 265.000, y que no se iba a hacer cargo de los trabajadores, que fueron directos al FOGASA.

El Gobierno de Sánchez quedó en evidencia cuando OKDIARIO destapó el 15 de octubre de 2025 que había aprobado la venta de «armas de guerra» a Marruecos y 24 toneladas de municiones al régimen de Cuba mientras vetaba a Israel, demostrando la hipocresía de un Ejecutivo que vendía armamento a dictaduras aliadas de Rusia que mantienen ocupado el Sáhara Occidental mientras bloqueaba exportaciones a democracias atacadas por el terrorismo. La exclusiva, basada en fuentes del Ministerio de Defensa, evidenciaba que el Ejecutivo socialista no solo se negaba a aumentar el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB como el resto de países aliados de la OTAN, sino que destinaba el armamento producido en España a regímenes autoritarios por razones puramente ideológicas.

La sección de Economía que dirige José de la Morena consiguió exclusivas que marcaron el año empresarial. Benjamín Santamaría adelantó el 4 de febrero de 2025 que Ryanair cerraría bases en Santiago, Valencia y Sevilla para presionar a Aena por las tasas aeroportuarias abusivas, poniendo en riesgo miles de empleos. Alicia Bonilla publicó el 30 de abril la firma del concierto de Muface con Adeslas y Asisa hasta 2027, poniendo fin a meses de incertidumbre sobre la sanidad de más de un millón de mutualistas. José de la Morena reveló el 8 de agosto que Tomás Olivo compraba Infinity, el mayor proyecto comercial de la Generalitat Valenciana, por 60 millones de euros.