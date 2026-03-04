Brutal robo a una anciana al salir del supermercado en Palma: la tiran al suelo y le quitan 330 euros y el móvil

La barriada palmesana de Jacinto Verdaguer vivió el pasado sábado una escena que ha sembrado la indignación, el miedo vecinal y una fuerte sensación de inseguridad. Una mujer de más de 70 años fue violentamente empujada al suelo y agredida tras salir tranquilamente de hacer la compra. Su único error: caminar sola. Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones de origen argelino como presuntos autores de un robo con violencia a una anciana, un suceso que ha conmocionado a los vecinos de la zona.

Según las primeras investigaciones, los asaltantes habrían seleccionado previamente a la víctima. La septuagenaria acababa de abandonar un supermercado cuando uno de los jóvenes se abalanzó sobre ella sin previo aviso. El agresor la agarró con fuerza por los brazos y comenzó a zarandearla violentamente, provocando que perdiera el equilibrio y cayera al suelo ante la mirada atónita de varios testigos.

Mientras la mujer permanecía en el pavimento, indefensa y en estado de shock, el presunto autor aprovechó para sustraerle el bolso y el teléfono móvil. En el interior llevaba su documentación personal y 330 euros en efectivo, dinero que acababa de retirar y que constituía parte de sus ahorros.

Lejos de auxiliarla, un segundo joven se unió al primero tras el asalto y ambos emprendieron la huida a la carrera, dejando a la víctima tirada en el suelo. Las llamadas al 091 alertaron rápidamente a la Policía Nacional, que desplegó varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano en la zona.

Tras entrevistarse con la víctima y con varios testigos que aportaron descripciones físicas y la dirección de huida, los agentes iniciaron una batida por calles próximas. Minutos después, en la calle Indalecio Prieto, localizaron a un joven que mostraba actitud nerviosa y comportamiento sospechoso. Al detectar la presencia policial, aceleró el paso intentando evitar ser interceptado.

Finalmente fue alcanzado por los agentes y, tras confirmar los indicios de su implicación en el robo con violencia, fue detenido. Posteriormente, otra patrulla localizó al segundo implicado, quien también fue arrestado gracias a la información aportada por los testigos.

Ambos fueron trasladados a dependencias policiales tras practicarles el correspondiente cacheo e identificación. La víctima, visiblemente afectada y en un evidente estado de nerviosismo, recibió asistencia e información sobre los trámites a seguir antes de interponer la denuncia formal.

El suceso ha reabierto el debate sobre la seguridad ciudadana, especialmente en lo que respecta a la protección de personas mayores frente a robos violentos. Lo que debía ser una tarde rutinaria terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para una mujer que simplemente salía de hacer la compra.