La Nochevieja de Koldo y Ábalos: tomaron las uvas en su celda viendo las campanadas de Chenoa y Estopa

José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, y Koldo García, su ex asesor ministerial, pasaron juntos la Nochevieja dentro de la celda de la cárcel de Soto del Real que ambos comparten. El también ex secretario de Organización del PSOE y quien fuera su mano derecha tomaron las uvas mientras veían La1, donde los hermanos Muñoz, del grupo musical Estopa, y la también cantante Chenoa, presentaban el espacio televisivo de fin de año.

Así transcurrió la última noche de 2025 para ambos reos, que se encuentran en prisión provisional desde el 27 de noviembre, tal y como decidiera el juez Leopoldo Puente tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Koldo y Ábalos recibieron la bolsa con las tradicionales 12 uvas en la cena y ahí la subieron a la celda, donde aguantaron despiertos hasta las Campanadas. En la cena los reclusos pudieron disfrutar de un menú algo mejor que el resto de los días, debido a que el presupuesto del racionamiento por interno se duplica en fechas navideñas, pasando de cuatro a ocho euros en Nochevieja.

Después de la cena, los compañeros de celda tuvieron la posibilidad de seguir a través de la televisión que tienen en el habitáculo, gracias a que Ábalos la compró por 200 euros. Con los canales de la TDT disponibles, escogieron La1 debido a la presencia de Estopa como conductores del espacio televisivo, junto a Chenoa.

La predilección de Koldo y de Ábalos por el grupo musical español hizo que se decantaran por la primera cadena de la televisión pública, por delante de otras ofertas, como la de Antena 3, que lideraron Cristina Pedroche y Alberto Chicote, o la de Telecinco, con Sandra Barneda y Xuso Jones.

Tal y como ha podido saber OKDIARIO, además de compartir un momento importante como el de las Campanadas y la entrada en el año 2026, Koldo y Ábalos han podido normalizar la convivencia en la celda, tras las rencillas de los primeros días, y ambos mantienen una relación cordial en la actualidad. Además, a diario comparten actividades cotidianas, por lo que pasan gran parte de la jornada en Soto del Real juntos.

Nochevieja en Soto del Real

Si bien José Luis Ábalos y Koldo García cuentan con una televisión en la celda en la que pudieron ver las Campanadas, no todos los reos tienen un televisor a disposición. Otros internos tienen radio y algunos piden a alguno de sus vecinos que suban el volumen para poder comer las tradicionales 12 uvas.

En conversación con este periódico, un funcionario de prisiones explicaba que «es un poco lo que surja ese día en función de quien haya la gracia que tenga o la no gracia que tenga», en referencia a lo que puedan hacer los presos, que incluso han llegado a golpear los barrotes simulando las campanadas algún año. «Igual estas cosas al final lo que provocan a veces es que tengas que subir a decir que están molestando a uno que no quiere ser molestado», relataba.

«Tenemos que ser relativamente laxos con la norma porque es un día que hasta unas horas un poco más altas puede haber un poquito más de follón, pero tampoco excesivo, porque al final puede perturbar el orden del centro y eso tampoco se puede permitir. De hecho, Nochevieja suele ser muy mala en prisión, suele ocurrir alguno que se pasa de rosca o alguno que ha conseguido alguna sustancia ilegal y se toma el cotillón por su parte», contó a OKDIARIO el funcionario.

En la Cárcel de Soto del Real no hay ninguna fiesta o celebración especial por fin de año, ni cambian los horarios. Por las noches hay el mínimo personal imprescindible, lo que hace inviable una celebración. El día de Navidad sí hay una misa especial o se puede realizar incluso un teatro diurno. Sin embargo, el 31 de diciembre, tras la cena, todos los internos deben estar en su celda, tal y como sucedió en este fin de año 2025 y entrada de 2026.