Koldo y Ábalos tiran de la manta ante Inda: la exclusiva del año que hizo tambalear al Gobierno

OKDIARIO logró la exclusiva del año cuando Eduardo Inda consiguió sentar a Koldo García y José Luis Ábalos días antes de que entraran en prisión el 28 de noviembre de 2025, obteniendo confesiones que hicieron tamabalear al Gobierno de Pedro Sánchez. La primera bomba la lanzó Koldo el 27 de noviembre: el suegro proxeneta de Pedro Sánchez financió la campaña de primarias de 2017 con 100.000 euros procedentes del negocio de la prostitución. «Escuché a Sánchez decir que su suegro aportaba 100.000 € para las primarias», reveló el ex asesor de Ábalos, añadiendo que «Sánchez y Salazar mantuvieron una conversación en la que aludieron al suegro proxeneta del presidente: ‘Ya está hecho’». La confesión demostraba que el presidente del Gobierno había financiado ilegalmente su ascenso al poder con dinero de burdeles mientras predicaba regeneración democrática.

Koldo destapó el sistema de pitufeo masivo utilizado en las primarias del PSOE de 2017 que llevaron a Sánchez a la secretaría general. «Se hizo pitufeo en las primarias con inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos», confesó a Inda, explicando que ingresaban cantidades fraccionadas de 300 euros para burlar los límites legales. «A mí me entregaban 1.000 euros o 2.000 euros y decía: ‘Entrega tú, tú, tú y tú’», reveló el ex asesor, reconociendo que utilizaba «a conocidos, a simpatizantes, a inmigrantes que eran afiliados del partido» e incluso «algunos no eran afiliados y eran simpatizantes». Cuando Inda le preguntó cuánto dinero movieron, Koldo confirmó: «Estaríamos hablando de un millón y pico de euros». La confesión demostraba que Sánchez llegó al poder mediante una operación de financiación ilegal con inmigrantes usados como testaferros.

La revelación más explosiva llegó cuando Koldo confesó que fue «unas 16 veces a casa de los Hidalgo en Puerta de Hierro durante el rescate de Air Europa» y que «Javier Hidalgo dijo delante de mí que había que compensar con un millón a Begoña por el rescate». El ex asesor detalló que Begoña Gómez «gestionó para Javier Hidalgo el rescate de Air Europa», actuando como intermediaria mientras su marido presionaba a Ábalos con llamadas insistentes: «Había que gestionar el problema y hacerlo bien», era el mensaje que Pedro Sánchez trasladaba. Koldo describió con precisión la mansión de Puerta de Hierro «con una cascada a la derecha, un jardín que da a la carretera» y «un traje japonés en el salón, muy llamativo, de un samurái», demostrando que estuvo allí personalmente. La compensación a Begoña «empezaron hablando de 100 o 200.000 euros hasta decir un millón», según escuchó Koldo directamente de boca de los Hidalgo.

Eduardo Inda señaló tras publicar las entrevistas que «Sánchez responde suavito al ‘desconocido’ Ábalos y al ‘anecdótico’ Koldo, ¿por qué será?», cuestionando por qué el presidente y su mujer no se habían querellado contra ellos. «Saben que lo que dicen es verdad, y saben que si ponen una querilla, van a verse envueltos en problemas», explicó el director de OKDIARIO. «¿Qué harían ustedes si alguien les dijera que son unos corruptos? Si es mentira, harían lo normal, irse a un juzgado e interponer una querella por injurias y calumnias. Si es verdad, se estarían quietos, esperando a que la gente se olvide de ello», razonó Inda. Santiago Abascal confirmó que Vox estudiaría llevar al juez las revelaciones de Koldo: «Nuestro equipo jurídico está leyendo con mucha atención esas declaraciones para interponer las denuncias que sean necesarias», anunció el líder de la oposición.

Ábalos también tira de la manta

Ábalos confirmó a OKDIARIO el 28 de noviembre, en su primera entrevista antes de entrar en prisión, la revelación que su ex pareja Andrea de la Torre había adelantado: «Sí, Sánchez me filtró en Moncloa la investigación secreta de la Fiscalía a Koldo». El ex ministro admitió que Pedro Sánchez le advirtió personalmente en La Moncloa de que la Fiscalía investigaba secretamente a Koldo García, constituyendo un delito de revelación de secretos que implicaba directamente al presidente en el encubrimiento de la trama de corrupción.

Ábalos también reveló que «todos en el PSOE, no sólo Ábalos y Koldo, cobraban en efectivo» hasta 2021, describiendo el sistema: «Al Comité Federal íbamos 200 y había una caja de dinero con la que te pagaban en cash, pin pin pin pin». El ex ministro detalló que había «dos mesas a la entrada de cada Comité Federal, una para recoger la credencial y otra con una caja de dinero donde se abonaban en efectivo los gastos de viaje», un sistema que operó «hasta Zapatero».

Las entrevistas de OKDIARIO con Koldo y Ábalos también destaparon conexiones venezolanas del Gobierno. Ábalos reveló que «Delcy pidió ver a Zapatero fuera de Barajas» durante la noche del Delcygate, implicando al ex presidente en reuniones secretas con la dictadura chavista. Koldo había revelado previamente que Zapatero se había hecho «muy millonario» gracias a sus negocios con Venezuela, concretando que «ha hecho negocios con PDVSA colaborando en la exportación de petróleo». Además, Koldo confesó que Begoña «intervino para que el Gobierno diera una sede gratis a la OMT que dirigía un socio suyo», Zurab Pololikashvili, quien fue uno de los grandes promotores de la carrera profesional de la mujer del presidente en el Africa Center.

Las exclusivas de OKDIARIO con los dos principales imputados de la trama Koldo, publicadas en varias entregas bajo la serie «Koldo y Ábalos tiran de la manta en OKDIARIO», representaron el mayor golpe periodístico del año, consiguiendo confesiones que implicaban directamente a Sánchez, Begoña, Zapatero y toda la cúpula socialista en tramas de financiación ilegal, corrupción y tráfico de influencias con rescates millonarios. Y todavía queda mucha tela que cortar…