Koldo: «Javier Hidalgo dijo delante de mí que había que compensar con un millón a Begoña por el rescate de Air Europa»

Koldo García tira de la manta. El ex asesor de José Luis Ábalos desvela en esta segunda entrega de su entrevista exclusiva con OKDIARIO el papel clave de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa. García asegura haber presenciado cómo la familia Hidalgo valoró compensar económicamente a la mujer de Pedro Sánchez por su intervención a favor de la aerolínea. Las cantidades que barajaron, según el testimonio del ex asesor, oscilaron entre los 100.000 euros y el millón. «Me hubiera gustado no estar, pero es cierto que estuve y es cierto que lo escuché», reconoce. García confirma lo que hasta ahora era una sospecha: Begoña Gómez intervino activamente en el rescate público de Air Europa.

PREGUNTA.- ¿Qué me puede decir del rescate de Air Europa?

RESPUESTA.- Ha sido muy polémico y muy costoso, a nivel de trabajo y con una presión absolutamente brutal. Lo viví en primera persona durante todo el tiempo que duró el proceso. Fue muy intenso.

P.- ¿Por qué?

R.- Pues porque costó mucho que las cosas se hicieran bien. Yo tuve que ir, hablar y atender en muchísimas ocasiones a la familia Hidalgo para intentar resolver esa situación que, al fin y al cabo, no dependía del Ministerio de Transportes porque lo llevaba Hacienda. Pero es verdad que era un apoyo importante para que se pudiera gestionar. El señor José Luis Ábalos recibía muchas llamadas en aquellos tiempos.

P.- ¿De quién?

R.- Pues del presidente, aparte de todas las empresas y demás.

P.- ¿Y qué le decía el presidente?

R.- Yo no estaba en ese intercambio de palabras pero, por comentarios que podía entender, era muy claro: que había que gestionar el problema y hacerlo bien.

P.- ¿Begoña Gómez intervino en el rescate de Air Europa?

R.- Para mi forma de ver, sí, intervino. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque yo he estado con el señor Javier Hidalgo en su casa, en las afueras de Madrid, en Puerta de Hierro…

P.- ¿Cuántas veces estuvo en la casa de la familia Hidalgo?

R.- Pues, si no recuerdo mal, creo que unas 16 o 20 veces. Puede ser que me equivoque en algunas cosas…

P.- ¿Con quién hablaba de la familia Hidalgo?

R.- Con Javier. El peso lo llevaba Javier. Algunas veces, había otras dos personas, que eran como abogados o directores generales, no sé exactamente el cargo que ocupaban. Y la verdad es que estuve en varias ocasiones.

P.- ¿Y Begoña qué le decía? ¿Qué le contaba a usted el señor Hidalgo?

R.- Pues que estaban viviendo esa situación, que necesitaban ese esfuerzo y que lo tenía que comentar con el presidente, con su marido. Estaban dialogando sobre cómo hacer las cosas. Es algo que hicieron delante de mí.

P.- Eso llegó obviamente a buen puerto.

R.- Sí, sí, sí.

P.- ¿Y hubo pago de alguna comisión o contraprestación económica por el rescate?

R.- Lo único que puedo decir es que los Hidalgo comentaron delante de mí que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña.

P.- ¿Compensar cómo?

R.- Yo no sé cómo lo hicieron exactamente pero empezaron hablando, si no me equivoco, de 100 o 200.000 euros hasta decir un millón. En aquel momento, me hubiera gustado no estar, pero es cierto que estuve y es cierto que lo escuché.

P.- ¿Y qué más decían de las compensaciones de Begoña Gómez?

R.- Pues que lo mejor que podían es compensar. Fue lo que ocurrió y lo que oí. Cómo lo querían hacer, la verdad es que lo desconozco. Pero hablaban muy en serio.

P.- De un millón de euros.

R.- La palabra que dijeron es de 100 hasta un millón. Eso sí que lo oí.

P.- ¿Empezaron en 100.000 y luego hablaron de un millón?

R.- Empezaron en 100.000 o 200.000 y acabaron en un millón.

P.- ¿Y para el presidente había dinero? ¿O la compensación era sólo teóricamente para Begoña Gómez?

R.- Eso es lo que yo oí. Yo no oí nada del señor Pedro.