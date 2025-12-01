Koldo: «La compensación era para Begoña, no oí nada del señor Pedro»

Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, asegura en esta entrevista exclusiva en OKDIARIO que Begoña Gómez intervino en el rescate de Air Europa. Dice que escuchó cómo la familia Hidalgo valoró dar una aportación de hasta un millón de euros a la mujer del presidente del Gobierno por su ayuda a la compañía.

PREGUNTA.- ¿Hubo pago de alguna comisión o contraprestación económica por el rescate?

RESPUESTA.- Lo único que puedo decir es que los Hidalgo comentaron ante mí que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña.

P.- ¿Compensar cómo?

R.- Yo no sé cómo lo hicieron exactamente pero empezaron hablando, si no me equivoco, de 100 o 200.000 euros hasta decir un millón. En aquel momento, me hubiera gustado no estar, pero es cierto que estuve y es cierto que lo escuché.

P.- ¿Y había dinero en metálico?

R.- No, en aquella ocasión que estuvieron hablando y demás no, pero sí que es cierto que en las tantas veces que he ido a ese domicilio sí he visto dinero, una cantidad elevada. Una de las veces que estuve y que llamaron a la señora Begoña sí que vi dinero encima de la mesa. Para mí, mucho.

P.- ¿Pero cuánto dinero?

R.- Pues no sé, yo oí…

P.- Pero el dinero no se oye, lo habría visto.

R.- Pero no lo conté.

P.- ¿Cuánto dinero podía haber?

R.- Lo que sí que dijeron es: «Hay que coger estos 200.000», pero no sé nada más.

P.- ¿Lo dijeron hablando de Begoña?

R.- Hablaron después con Begoña.

P.- ¿Y qué más decían de las compensaciones de Begoña Gómez?

R.- Pues que lo mejor que podían es compensar. Fue lo que ocurrió y lo que oí. Cómo lo querían hacer, la verdad es que lo desconozco. Pero hablaban muy en serio.

P.- De un millón de euros.

R.- La palabra que dijeron es de 100 hasta un millón. Eso sí que lo oí.

P.- ¿Empezaron en 100.000 y luego hablaron de un millón?

R.- Empezaron en 100.000 o 200.000 y acabaron en un millón.

P.- ¿Y para el presidente había dinero? ¿O la compensación era sólo teóricamente para Begoña Gómez?

R.- Eso es lo que yo oí. Yo no oí nada del señor Pedro.