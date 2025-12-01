Koldo: «Begoña Gómez gestionó para Javier Hidalgo el rescate de Air Europa»

Una cascada a la derecha, un jardín que da a la carretera, un traje de samurái en el salón. Koldo García recuerda con nitidez la mansión de Puerta de Hierro donde se reunió hasta 20 veces con Javier Hidalgo. Allí, en ese escenario, el ex asesor de Ábalos fue testigo de cómo se fraguó el rescate de Air Europa con Begoña Gómez como pieza clave. «Para mi forma de ver, sí intervino», asegura García en OKDIARIO. La mujer del presidente del Gobierno habría actuado como gestora directa con su marido para sacar adelante la operación millonaria. Los Hidalgo, según su testimonio, llegaron a hablar ante él de «compensar el buen trato» de Begoña Gómez.

PREGUNTA.- Vamos con el rescate de Air Europa.

RESPUESTA.- Ha sido muy polémico y muy costoso, a nivel de trabajo, de presión absolutamente brutal. Una empresa española solicita un rescate para mantenerse en una situación problemática. Lo viví en primera persona durante todo el tiempo que duró el proceso. Fue muy, muy intenso.

P.- ¿Por qué?

R.- Pues porque la verdad es que costó mucho intentar que las cosas se hicieran bien. Y yo tuve que ir a hablar, atender en muchísimas ocasiones a la familia Hidalgo para intentar resolver esa situación que al fin y al cabo no dependía del Ministerio de Transportes porque lo llevaba Hacienda. Pero sí que es verdad que era un apoyo importante para que se pudiera gestionar. Recibía muchas llamadas el señor José Luis Ábalos en aquellos tiempos.

P.- ¿De quién?

R.- Bueno, pues del señor presidente, aparte de todas las empresas y demás.

P.- ¿Y qué le decía el presidente?

R.- Hombre, yo no estaba en ese intercambio de palabras, pero por comentarios que podía entender era muy claro que había que gestionar el problema y hacerlo bien.

P.- ¿Begoña Gómez intervino en el rescate de Air Europa?

R.- Para mi forma de ver, sí, intervino. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque yo he estado con el señor Javier Hidalgo en su casa, en las afueras de Madrid, en Puerta de Hierro. Es una casa muy grande. En Puerta de Hierro. Además es curioso, es una casa muy grande, tiene una cascada a la derecha, un jardín que da a la carretera, también una de las cosas que me llamó mucho la atención es un traje japonés en el salón, muy llamativo, de un samurái, algo por el estilo.

P.- ¿Cuántas veces estuvo en la casa de la familia Hidalgo?

R.- Pues, si no recuerdo mal, creo que unas 16 o 20 veces. Puede ser que me equivoque en algunas cosas…

P.- ¿Con quién hablaba de la familia Hidalgo?

R.- Con Javier. El peso lo llevaba Javier. Algunas veces, había otras dos personas, que eran como abogados o directores generales, no sé exactamente el cargo que ocupaban. Y la verdad es que estuve en varias ocasiones.

P.- ¿Y Begoña qué le decía? ¿Qué le contaba a usted el señor Hidalgo?

R.- Pues que estaban viviendo esa situación, que necesitaban ese esfuerzo y que lo tenía que comentar con el presidente, con su marido. Estaban dialogando sobre cómo hacer las cosas. Es algo que hicieron delante de mí.

P.- ¿Y hubo pago de alguna comisión o contraprestación económica por el rescate?

R.- Lo único que puedo decir es que los Hidalgo comentaron ante mí que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña.

P.- Y luego cuando se consumó el rescate, ¿usted qué escuchó?

R.- Yo no escuché. La verdad es que no me han vuelto a llamar.

P.- ¿Jamás?

R.- Jamás.