Giro en los colegios de Madrid con el nuevo cambio que llega con la IA: cómo va a afectar a tus hijos y es inminente

En los colegios de Madrid ya se ha retomado la rutina tras la época navideña pero además, comienza a notarse un movimiento que apunta a cambios importantes. La Comunidad de Madrid lleva meses trabajando para incorporar herramientas de inteligencia artificial dentro de EducaMadrid y, aunque suene a algo lejano, lo cierto es que ya se están probando en varios centros. La idea es que la IA entre en funcionamiento en los colegios de Madrid antes de lo que muchos imaginan y pasen a formar parte de la rutina escolar igual que lo hicieron en su día las aulas virtuales o las plataformas de comunicación con las familias.

Una de las prioridades es aliviar a los docentes de ese volumen de tareas repetitivas que se acumulan cada semana y que, al final, restan tiempo para preparar clases o atender a los alumnos como querrían. Según los cálculos de la Consejería de Digitalización, cada profesor podría recuperar unas cuarenta horas al año y, si se mira el conjunto del sistema educativo, la cifra se dispara a millones de horas que hoy se dedican a labores administrativas. Y no es algo que vaya a quedarse sólo en los despachos de los centros. La incorporación de asistentes inteligentes y la creación automática de recursos tocará también a los estudiantes y a sus familias. Habrá comunicaciones más claras, ejercicios mejor ajustados al ritmo de cada niño y una sensación de que parte del trabajo se adapta, por fin, a las necesidades reales del aula.

Giro en los colegios de Madrid con el nuevo cambio que llega con la IA

La primera funcionalidad en llegar a los colegios de Madrid será un asistente de IA capaz de generar, revisar y mejorar correos electrónicos. Los docentes podrán seleccionar textos predeterminados, pedir propuestas de redacción o realizar revisiones ortográficas y de estilo. En la práctica, esto agilizará comunicaciones habituales, como avisos de cambios de horario, recordatorios de actividades o mensajes internos entre profesores.

El consejero de Digitalización, Miguel López Valverde, ha explicado que esta automatización permitirá ganar rapidez y eficacia en tareas que, aunque sencillas, consumen tiempo de forma constante. El asistente también podrá interactuar en distintos idiomas, un aspecto clave para facilitar la comunicación entre los centros y familias que aún no dominan el castellano, así como para su uso en Escuelas Oficiales de Idiomas.

Materiales personalizados según el ritmo de cada alumno

La segunda fase del proyecto es la que puede transformar por completo la experiencia educativa. La Comunidad de Madrid integrará una herramienta que permitirá generar contenidos personalizados para cada grupo o estudiante. El sistema podrá crear cuestionarios de autoevaluación, ejercicios de repaso, exámenes o apuntes específicos en función del nivel, la velocidad de aprendizaje o las necesidades de refuerzo de cada alumno.

Todo ese material se generará a partir de recursos internos y supervisados, lo que garantiza que el contenido será adecuado al currículo oficial. Esta adaptación individualizada, hasta ahora muy difícil de aplicar de forma masiva, permitirá que los estudiantes que van más rápido tengan nuevos retos y que aquellos que necesiten más apoyo reciban materiales específicos sin retrasos.

Cinco centros pilotos para evaluar el impacto real

Antes de extender estas herramientas a todos los colegios, la Comunidad de Madrid probará el sistema en cinco centros: el CRA Los Olivos, el IES María de Molina, el IES Juan Carlos I, el CEIP Ciudad del Aire y el IES Marie Curie. El objetivo es comprobar cómo se integran en el día a día, cómo las utilizan los profesores y qué mejoras son necesarias antes del despliegue general.

Se espera que esta fase piloto sirva, sobre todo, para ver cómo encajan estas herramientas en el día a día real de un centro. No basta con que funcionen sobre el papel, así que los técnicos y los propios profesores irán tomando nota de lo que resulte útil y de lo que haya que mejorar. También permitirá comprobar si, en la práctica, los alumnos trabajan mejor con materiales ajustados a su ritmo. Todo ese aprendizaje marcará los siguientes pasos y ayudará a decidir cómo se organiza el despliegue en el resto de colegios.

Las mejoras que ya existen en EducaMadrid

Estas novedades se suman a otras herramientas que EducaMadrid ya ha incorporado en los últimos meses. Los formularios digitales, por ejemplo, permiten recopilar información de manera rápida y segura sobre cuestiones que afectan al funcionamiento del centro, como la satisfacción de familias y alumnos tras una actividad. También se ha estrenado EMpieza, un portal que reúne en un solo espacio todas las secciones de la plataforma para simplificar su uso.

Además, desde enero de 2024 está en marcha Whisper, un sistema de IA capaz de generar subtítulos automáticos para los vídeos educativos de la Mediateca. Esto ha mejorado tanto la accesibilidad como la comprensión de los contenidos. Ahora, con la llegada de los nuevos asistentes inteligentes y la personalización del aprendizaje, el sistema educativo madrileño da un paso más en su transformación digital.