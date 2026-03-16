Hoy, 16 de marzo de 2026, el cielo se presenta poco nuboso en toda la provincia, con algunas nubes bajas en el sistema Ibérico por la mañana y nubes altas a partir del mediodía. Las temperaturas mínimas experimentan un ligero ascenso, mientras que las máximas aumentan notablemente en el sistema Ibérico. El viento, moderado del noroeste, irá amainando a lo largo del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y brisa fresca

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde este 19 de octubre se espera una jornada mayormente despejada. Con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 19 grados, la mañana comenzará fresca, pero el sol, como un tímido invitado, se hará notar a medida que avancen las horas. La brisa, que soplará del norte a una velocidad media de 25 km/h, podría sentirse algo más intensa en rachas, así que es recomendable abrigarse un poco al salir.

Ya por la tarde, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando su punto máximo en torno a las 19 horas, justo antes de que el sol se despida a las 19:10. La humedad, que se mantendrá en niveles moderados, hará que el aire se sienta un poco cargado, pero sin riesgo de lluvia en el horizonte. Así, los zaragozanos podrán disfrutar de un día agradable, ideal para pasear y aprovechar las horas de luz.

Calatayud: nubes grises y lluvias inminentes

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 4 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la probabilidad de lluvias, que podría alcanzar hasta el 80% y ráfagas de viento que superarán los 35 km/h.

La tarde traerá un contraste notable, con temperaturas que apenas alcanzarán los 14 grados y una sensación térmica que podría descender aún más. La humedad, que oscilará entre el 35% y el 80%, puede resultar agobiante. Es recomendable llevar paraguas y un abrigo, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente y es mejor estar preparados para cualquier eventualidad.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 16 grados. Aunque el viento soplará de manera moderada, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable tanto por la mañana como por la tarde.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será bastante confortable. Aprovechar el buen tiempo puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar de la ciudad.