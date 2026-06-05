El Papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia durante su viaje a España. El Vaticano no ha especificado qué día será. Sin dar más detalles, se explicó que la reunión ha sido organizada por la Iglesia española.

Algunas asociaciones de víctimas de abusos por parte del clero habían denunciado en las últimas horas que el Papa estaba a punto de llegar al país sin haber tenido respuesta a sus peticiones de reunirse con él.

La oficina de prensa del Vaticano no ha dado más detalles, por lo que se desconoce quiénes participarán con el objetivo de respetar su privacidad, ni en qué lugar. Sin embargo, entre las personas que podría escuchar el pontífice estarían las que acuden a la asociación Repara, un proyecto de la archidiócesis de Madrid para la atención a víctimas y la prevención de abusos sexuales, espirituales y de conciencia en su entorno eclesial.

El Papa León XIV llega a España en un momento clave para la gestión de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica, con un sistema mixto acordado entre el Gobierno, la propia Iglesia y el Defensor del Pueblo, que incluye reparaciones simbólicas y compensaciones económicas para los casos que hayan prescrito judicialmente.

León XIV ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de una política de «tolerancia cero» ante cualquier forma de abuso en la Iglesia. Asimismo, ha defendido que escuchar las experiencias de las víctimas y supervivientes es «esencial» para la prevención.

No es la primera vez que se reúne con víctimas. El 20 de octubre de 2025 recibió a integrantes de la Junta Global de Víctimas de Abusos (ECA), que calificaron la reunión como «un paso histórico y esperanzador». El 8 de noviembre de 2025 se reunió durante casi tres horas con 15 víctimas belgas en un diálogo descrito como «profundo y doloroso».